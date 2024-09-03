«Проверка на прочность»: три знака зодиака, которых ждут неудачи в сентябре

Одинокие Весы, в свою очередь, могут столкнуться с неудачами в поиске партнера или разочароваться в новом знакомстве. Сентябрь потребует от вас терпения и мудрости, чтобы справиться с трудностями в личной жизни. Это время для того, чтобы пересмотреть свои ожидания и, возможно, сделать паузу, чтобы понять, чего вы действительно хотите от отношений.