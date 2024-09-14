Проверка на фертильность: москвичкам поступили необычные предложения

Жительницы Москвы сообщили, что им стали приходить приглашения на определение фертильности от сайта мэра mos.ru и портала ЕМИАС. Добровольное исследование предполагает сдачу крови на антимюллеров гормон (АМГ), который является основным показателем потенциала репродуктивной женской системы.
Как объясняют некоторые СМИ (со ссылкой на первоисточники), москвички не обращались за получением услуги самостоятельно, а приглашение на обследование и сдачу анализов пришло в личный кабинет без инициативы с их стороны.
Известно, что заммэра Москвы Анастасия Ракова уже объяснила «рассылку» введением проекта по репродукции и планированию беременности для жительниц Москвы от 18 до 40 лет. Предполагается, что в его рамках женщины с постоянной регистрацией в Москве и Московской области смогут бесплатно пройти необходимые обследования, воспользоваться услугой ЭКО и даже заморозить свои яйцеклетки, чтобы родить в будущем здорового ребенка. Сообщается, что прежде эти услуги не финансировались государством.
Ранее стало известно, что загрязнение воздуха негативно сказывается на репродуктологии.