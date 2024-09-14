Проверка на фертильность: москвичкам поступили необычные предложения

Известно, что заммэра Москвы Анастасия Ракова уже объяснила «рассылку» введением проекта по репродукции и планированию беременности для жительниц Москвы от 18 до 40 лет. Предполагается, что в его рамках женщины с постоянной регистрацией в Москве и Московской области смогут бесплатно пройти необходимые обследования, воспользоваться услугой ЭКО и даже заморозить свои яйцеклетки, чтобы родить в будущем здорового ребенка. Сообщается, что прежде эти услуги не финансировались государством.