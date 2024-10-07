Проверить отношения с помощью математики

Чтобы отношения успешно развивались, в них важен баланс: чтобы оба партнера вкладывались и получали примерно поровну. Но как посчитать это самое поровну? Поможет программирование — решила белорусская разработчица Вера Николайкина, создавшая новое приложение для тех, кто состоит в отношениях, но сомневается, что партнер его ценит.
Написать приложение Веру побудили собственные отношения: ей показалось, что ее партнер стал меньше писать ей. Перед тем, как серьезно поговорить, девушка решила подготовиться, и написала приложение, которое берет переписку из телеграма и анализирует, кто и сколько кому написал. Историей создания приложения девушка поделилась в соцсети X (бывший твиттер).
«Сообщения я выгрузила, но, к сожалению, я оказалась недостаточно умной и образованной, чтобы нарисовать красивый график. Поэтому, когда другой бывший (что? да) пришел ко мне с идеей именно такого приложения (а также умом и образованностью), я сразу согласилась». — @nikalaikina.
Теперь это приложение может скачать каждый: оно называется Spilk и есть в Apple Store.
В своей финальной версии приложение работает очень просто: вы выгружаете всю переписку из телеграма (экспортировать любой диалог можно одной кнопкой), загружаете ее в Spilk, а дальше приложение просто считает объем переписки — кто в какой месяц кому больше писал — и строит график.
Мораль этой истории такая: если тебе кажется, что тебя не любят, то так оно и есть.
Кроме этого, в Spilk можно посмотреть закономерность ответов и время, в которое собеседник пишет чаще. Кроме того, приложение анализирует эмодзи и темы разговоров, определяет время активности в чате и старается отследить настроение.
Приложение также призывает не злоупотреблять его возможностями: «Всегда убеждайтесь, что у вас есть необходимые разрешения, прежде чем анализировать общие разговоры», — пишет создательница приложения.
Пользователи соцсети отреагировали на идею по-разному: кому-то понравилась простота и изящность задумки, а кто-то видит в этом угрозу для личной информации, ведь неизвестно, что еще приложение может делать с перепиской. Вера, впрочем, уверяет, что оно работает даже в авиарежиме, так что ничего никуда не пропадет.
Впрочем, многие молодые люди вообще предпочли бы, чтобы с ними общались не в интернете, а в реальности: недавно рассказывали, что, согласно соцопросу, многие зумеры предпочли бы, чтобы соцсетей не существовало.