Проверить отношения с помощью математики

Пользователи соцсети отреагировали на идею по-разному: кому-то понравилась простота и изящность задумки, а кто-то видит в этом угрозу для личной информации, ведь неизвестно, что еще приложение может делать с перепиской. Вера, впрочем, уверяет, что оно работает даже в авиарежиме, так что ничего никуда не пропадет.