Проверено наукой. Шесть привычек, которые укрепляют отношения

1. Интересоваться делами партнера
Как пишет «Лайфхакер», для отношений полезно узнавать, что происходит в жизни партнера. Можно, например, спросить, как прошел его день. Чтобы связь была еще глубже, нужно интересоваться его мыслями, чувствами и прочим.
Доктор Джон Готман более 40 лет изучал отношения пар. Эксперт пришел к выводу, что партнеры, которые не интересовались делами друг друга или игнорировали стремление любимого человека начать коммуникацию, больше рисковали расстаться.
2. При ссоре объяснять, а не обвинять
При ссорах психологи советуют использовать не «ты послания», а «я послания». Иными словами, нужно говорить не о том, что человек сделал не так, а о том, какие чувства это у вас вызвало. Например, если партнер постоянно опаздывает, лучше не набрасываться на него с упреками. Можно сказать следующее: «Когда ты задерживаешься, я расстраиваюсь, мне кажется, что наши договоренности недостаточно важны для тебя».
Исследования Готмана это подтверждают. Он выяснил, что отношения развиваются лучше, когда люди не защищаются, не критикуют и не считают ссору битвой, в которой обязательно должен быть победитель. В гармоничном общении партнеры слушают друг друга и обсуждают случившееся.
3. Держаться за руки
Брать партнера за руку — очень важная привычка. Это показало одно из его исследований. В ходе него замужних женщин легонько били током. Они переживали это либо самостоятельно, либо держа за руку незнакомца или мужа. Оказалось, что присутствие мужа снижало стресс от шока. Причем эффект был сравним с обезболивающими препаратами.
Это подтвердило сканирование мозга. И чем счастливее были отношения, тем больше помогало прикосновение.
4. Делать друг другу приятные вещи
Для отношений важны маленькие взаимодействия, радующие партнеров и позволяющие им постоянно чувствовать, что между ними существует связь. Полезно, например, отправлять сообщения с комплиментами в течение дня, вручать небольшие подарки, целовать на прощание.
Некоторые считают это сентиментальными излишествами, но такие ритуалы и привычки укрепляют отношения.
5. Вместе исследовать новое
Новый опыт помогает освежить отношения. Особенно это важно для партнеров, которые вместе давно и которых начала захватывать рутина. Новым опытом может стать что угодно. Например, прогулки по новому району города, необычный вид спорта. Главное — провести время вместе.
6. Быть благодарными друг другу
Также полезно испытывать и выражать благодарность. Порой можно забыть, за что мы когда-то полюбили человека и как много он делает для вас. Поэтому очень полезно напоминать себе об этом и говорить спасибо партнеру. Исследования показывают, что благодарные друг другу люди более счастливы в отношениях.
Тем временем эксперты назвали два признака того, что пара скоро расстанется.