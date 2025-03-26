Проверено наукой. Шесть привычек, которые укрепляют отношения

При ссорах психологи советуют использовать не «ты послания», а «я послания». Иными словами, нужно говорить не о том, что человек сделал не так, а о том, какие чувства это у вас вызвало. Например, если партнер постоянно опаздывает, лучше не набрасываться на него с упреками. Можно сказать следующее: «Когда ты задерживаешься, я расстраиваюсь, мне кажется, что наши договоренности недостаточно важны для тебя».