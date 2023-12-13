Проверена эффективность кока-колы от застрявшей пищи в горле

Многим известен простой народный способ избавиться от застрявшей в горле пищи. Для этого нужно делать небольшие глотки популярного напитка кока-кола, перемежая их паузами. Всего разрешено выпивать не более 200 миллилитров такого напитка. Медицинские работники из Нидерландов решили разобраться, так ли эффективен этот метод. Об этом пишет National Post.

Исследования проводили три года в отделениях неотложной помощи пяти больниц Нидерландов. К экспериментам привлекли 51 пациента с жалобами на застрявшую в горле пищу. У большинства комок в пищеводе образовался из-за плохо пережеванного мяса, а также кусков хлеба, картофеля фри и квашеной капусты.

Пока пациенты ждали своей очереди, 28 из них дали выпить кока-колу. Остальным 23 испытуемым не давали напитков, поэтому они продолжали ждать помощи врачей или момента, когда еда самостоятельно продвинется по пищеводу.

Результат показал, что у 17 человек после нескольких глотков газировки пища частично или полностью продвинулась по пищеводу. Однако у 14 пациентов наблюдался такой же результат, но напитки они не употребляли, то есть состояние улучшилось без какой-либо помощи.

Хотя эффективность народного метода не подтвердилась, врачи не исключают возможность использования кока-колы при застревании еды в пищеводе, так как такое питье не привело к нежелательным результатам. Однако способ не должен оттягивать обращение за квалифицированной помощью.

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Ученые напомнили, что для того, чтобы избежать неприятных ситуаций с едой, ее нужно хорошо пережевывать и не разговаривать во время приема пищи.

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Анна Морозова