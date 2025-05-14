Провалы Байдена: что скрывал бывший президент США

Бывший президент США Джо Байден уже к середине своего срока страдал от провалов в памяти. Об этом пишет газета New York Post. Он даже забывал имена своего ближнего окружения.
— В декабре 2022 года Байден даже не смог вспомнить имена своего бывшего советника по национальной безопасности и директора по коммуникациям, с которыми работал с тех пор, как был вице-президентом, — говорится в книге, которая посвящена экс-президенту.
На мероприятии по сбору средств для Демократической партии Байден не узнал Джорджа Клуни. Сообщается, что актера это потрясло, хотя сам он был одним из организаторов благотворительного вечера.
— Это ужасно, но Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном вечере, — это не тот Джо Байден, который был в 2010 году, — писал тогда Клуни, а позже призвал его снять свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.
Здоровье Джо Байдена давно вызывало вопросы. В марте 2021 года он дважды упал, когда поднимался по трапу самолета. В июне 2023-го во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС он не смог самостоятельно подняться после очередного падения. А в феврале 2024 года, будучи президентом США, рассказал о встрече, якобы произошедшей в 2021 году, с канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017-м. На сегодняшний день Байдену 82 года. Он стал самым пожилым действующим президентом США.