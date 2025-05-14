Провалы Байдена: что скрывал бывший президент США

Здоровье Джо Байдена давно вызывало вопросы. В марте 2021 года он дважды упал, когда поднимался по трапу самолета. В июне 2023-го во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС он не смог самостоятельно подняться после очередного падения. А в феврале 2024 года, будучи президентом США, рассказал о встрече, якобы произошедшей в 2021 году, с канцлером Германии Гельмутом Колем, который умер в 2017-м. На сегодняшний день Байдену 82 года. Он стал самым пожилым действующим президентом США.