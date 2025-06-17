Провал саммита G7 в Канаде: эксперт указал на неуверенность лидеров стран

Эксперт добавил, что на этом фоне Дональд Трамп, присутствующий на саммите, кажется, не понимает, зачем он вообще здесь. Доля G7 в мировой экономике уже упала ниже 30%. «Вести переговоры Трампу там, в общем-то, не с кем и не о чем. Собравшиеся в рамках G7 либеральные элитарии еще думают, что влияют на мировые процессы. Хотя они не могут даже остановить центробежные процессы в собственных странах», — подытожил политолог.