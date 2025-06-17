«Именно в момент отъезда Стармера из страны был опубликован долгожданный отчет о деятельности банд мигрантов. В массе своей преступники были пакистанцами. Полиция и социальные службы игнорировали призывы с этим бороться из опасений предстать неполиткорректными. Годами это все покрывалось властями», — пишет он в своем телеграм-канале, ссылаясь на западные СМИ.
Дудаков также напомнил, что Стармер, будучи главным прокурором страны, не обращал внимания на преступления и только сейчас начал призывать к борьбе с этническим криминалом. В отчете предлагается провести национальную полицейскую операцию против банд мигрантов-преступников.
Эксперт предостерегает, что дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может привести к новой волне беженцев в Европу. Лидеры G7, собравшиеся в Канаде, не знают, как реагировать на эти форс-мажорные обстоятельства.
Эксперт добавил, что на этом фоне Дональд Трамп, присутствующий на саммите, кажется, не понимает, зачем он вообще здесь. Доля G7 в мировой экономике уже упала ниже 30%. «Вести переговоры Трампу там, в общем-то, не с кем и не о чем. Собравшиеся в рамках G7 либеральные элитарии еще думают, что влияют на мировые процессы. Хотя они не могут даже остановить центробежные процессы в собственных странах», — подытожил политолог.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре между президентами России и США. По его словам, основная тема беседы глав государств касалась эскалации конфликта между Израилем и Ираном.