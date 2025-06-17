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Провал саммита G7 в Канаде: эксперт указал на неуверенность лидеров стран

Саммит G7 в Канаде, по мнению экспертов, изначально вызывал сомнения в своей успешности. Отсутствие итогового коммюнике подчеркивает неопределенность, с которой сталкиваются мировые лидеры, многие из которых пытаются избежать обострившихся проблем на родине. Политолог Малек Дудаков отметил, что поведение британского премьера Кира Стармера стало особенно показательным в этом контексте.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

«Именно в момент отъезда Стармера из страны был опубликован долгожданный отчет о деятельности банд мигрантов. В массе своей преступники были пакистанцами. Полиция и социальные службы игнорировали призывы с этим бороться из опасений предстать неполиткорректными. Годами это все покрывалось властями», — пишет он в своем телеграм-канале, ссылаясь на западные СМИ.

Дудаков также напомнил, что Стармер, будучи главным прокурором страны, не обращал внимания на преступления и только сейчас начал призывать к борьбе с этническим криминалом. В отчете предлагается провести национальную полицейскую операцию против банд мигрантов-преступников.

Эксперт предостерегает, что дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может привести к новой волне беженцев в Европу. Лидеры G7, собравшиеся в Канаде, не знают, как реагировать на эти форс-мажорные обстоятельства.

Эксперт добавил, что на этом фоне Дональд Трамп, присутствующий на саммите, кажется, не понимает, зачем он вообще здесь. Доля G7 в мировой экономике уже упала ниже 30%. «Вести переговоры Трампу там, в общем-то, не с кем и не о чем. Собравшиеся в рамках G7 либеральные элитарии еще думают, что влияют на мировые процессы. Хотя они не могут даже остановить центробежные процессы в собственных странах», — подытожил политолог.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре между президентами России и США. По его словам, основная тема беседы глав государств касалась эскалации конфликта между Израилем и Ираном.