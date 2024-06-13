Противоречивое интервальное голодание: что нужно знать, если хотите попробовать фастинг?

Интервальное голодание — это особый режим питания, при котором периоды голода чередуются с периодами приемов пищи. Самые популярные режимы — голодание по часам (обычно 8 часов «еды» на 16 часов «голода») и диета 5 на 2 (пять дней в неделю человек питается нормально, а в оставшиеся два дня употребляет всего около 500−600 калорий). Существует также так называемая диета воина, когда можно есть всего один раз в день, схема голодания 36 (один прием пищи приходится на 36 часов голода) и другие вариации длительности «питательных» и «постных» периодов.