Против животных в цирках чаще всего выступает молодежь

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке. 41% россиян, как и годом ранее, согласен с тем, что следует запретить в цирках использование и диких, и домашних животных. 12% — против представлений с дикими животными. Как поступить с теми дикими зверями, кого сейчас дрессируют в цирках, мнение разделилось: часть опрошенных считает, что им следует дать доработать «до пенсии», некоторые предлагают отправить их в зоопарки, а молодняк — попытаться вернуть в дикую среду, другие же полагают, что следует построить реабилитационные центры для животных с условиями, максимально приближенными к природным.