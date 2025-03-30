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Против ядов и густой крови: когда лучше всего пить воду, объяснил врач

Употребление чистой воды в течение дня с самого утра помогает выводить яды, уменьшая концентрацию токсинов в организме, стимулирует пищеварение, а также способствует разжижению крови. Тогда как густая кровь хуже проталкивается по сосудам, что повышает риск образования тромбов.

Источник: Российская газета

Есть разные мнения по поводу того, в какое время лучше всего пить воду. Также считается, что во время еды от любой жидкости надо отказаться.

Как отметил в своем телеграм-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, полезно пить воду за 20−30 минут до еды.

«Она активирует желудок, улучшает пищеварение и помогает не переесть», — пишет гастроэнтеролог.

По его словам, во время еды пить воду можно, но в «умеренных количествах»: «Желудок — не тазик, он сам регулирует кислотность».

А вот сразу после еды — не стоит. Лучше подождать час или хотя бы 30 минут.

«Идеально пить воду между приемами пищи. Это поддерживает водный баланс и улучшает обмен веществ», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что вода не должна обжигать слизистую (это опасно), но может быть горячей или прохладной. Кроме того, врач напомнил об одной особенности, связанной с чрезмерным потреблением пищи и лишним весом.

«Иногда мы путаем жажду с голодом. Попробуйте выпить воду — и, может, обед захочется отложить», — заключил специалист.

Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, ссылаясь на исследование, что постоянная жажда или недостаточное употребление воды на регулярной основе увеличивают риск развития хронических проблем с сердцем. Специалист считает, что вода должна быть теплой, «примерно 40 градусов».