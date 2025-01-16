Против Альцгеймера. МРТ показало: мозг защищает зеленый чай, а не кофе

МРТ — один из самых эффективных методов диагностики поражений головного мозга, и это придает исследованию особую убедительность. Ученые опубликовали его результаты в журнале npj Science of Food («npj Наука о еде»), выпускаемом известным издательским домом Naturae.
Белое вещество мозга не менее важно, чем серое
Исследование провели ученые Университета в Канадзаве (Япония). С 2016 по 2018 год они детально обследовали 8766 пожилых японцев старше 65 лет и не страдающих деменцией. Всем проводили МРТ-сканирование головного мозга, оценивали когнитивные (умственные) способности и питание. Особое внимание уделяли потреблению зеленого чая и кофе. Оба напитка ранее показывали полезное влияние на мозг.
При МРТ проверяли состояние так называемого белого вещества головного мозга. Оно в основном представлено проводящими путями, связывающими нейроны коры и других отделов мозга друг с другом. Его поражение связано с патологией мелких сосудов головного мозга. Как правило, она вызвана артериальной гипертонией или атеросклерозом. В итоге все это приводит как к болезни Альцгеймера, так и к сосудистой (возрастной) деменции.
Очень много полезных эффектов
У выпивавших ежедневно не менее трех чашек зеленого чая (больше 600 мл) поражения белого вещества при томографии были существенно менее выражены, чем у тех, кто пил меньше.
Этому феномену есть несколько объяснений. Во-первых, регулярное потребление зеленого чая снижает систолическое (верхнее) давление на 6,22 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) — на 2,36 мм рт. ст. Как мы помним, гипертония играет важнейшую роль в поражении белого вещества мозга.
Во-вторых, в зеленом чае масса биоактивных веществ. Они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действия, препятствуют образованию тромбов. Все эти эффекты защищают сосуды, а следовательно, препятствуют поражению белого вещества.
Нет повода не выпить!
«Учитывая, что поражения белого вещества мозга тесно связаны с сосудистой деменцией и болезнью Альцгеймера, наши результаты показывают, что употребление зеленого чая в количестве не менее трех стаканов в день, может помочь предотвратить деменцию», — делают вывод исследователи.
Так что нет ни одного довода, чтобы не пить зеленый чай. И в заключение, «ложка дегтя»: кофе не защищало белое вещество. Как объяснить раннее полученные данные о том, что оно предотвращает деменцию и болезнь Альцгеймера? Похоже, в отличие от зеленого чая, оно облегчает только процессы взаимодействия между нервными клетками, что тоже хорошо, но никак не влияет на структуру мозга — не препятствует поражению белого вещества, что плохо. Такое однобокое действие связано с тем, что число биоактивных веществ в кофе меньше.