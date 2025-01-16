Против Альцгеймера. МРТ показало: мозг защищает зеленый чай, а не кофе

Так что нет ни одного довода, чтобы не пить зеленый чай. И в заключение, «ложка дегтя»: кофе не защищало белое вещество. Как объяснить раннее полученные данные о том, что оно предотвращает деменцию и болезнь Альцгеймера? Похоже, в отличие от зеленого чая, оно облегчает только процессы взаимодействия между нервными клетками, что тоже хорошо, но никак не влияет на структуру мозга — не препятствует поражению белого вещества, что плохо. Такое однобокое действие связано с тем, что число биоактивных веществ в кофе меньше.