Протез, хомяк, куриная грудка: самые странные вещи, забытые в поездах

Полки бюро находок забиты в основном мобильными телефонами, наушники, сумки и зонты — таких предметов появляется в их распоряжении около 6 тысяч в неделю. Вещи хранятся в бюро в течение 90 дней, и за это время потеряльцы могут успеть их забрать. Если владелец не объявится, их передают на благотворительность или утилизируют.