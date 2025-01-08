Протез, хомяк, куриная грудка: самые странные вещи, забытые в поездах

Если вам когда-нибудь придет в голову жаловаться на плохую память, вспомните, что где-то есть люди, которые забывают в поездах очень странные вещи. Даже огромные коробки с едой. Но давайте ознакомимся с полным списком.
В британской железнодорожной компании Northern рассказали Mail Online, что за последние два года собрали в своих поездах более 32 690 потерянных предметов. И в этой потрясающей своим размахом коллекции есть буквально все — не только мелкие безделушки, но и вещи, без которых людям, предположительно, трудно обойтись.
Среди наиболее неординарных забытых вещей в компании называют:
- костыли;
- парик;
- шкаф;
- 10-килограммовую коробку куриных грудок;
- велосипед — причем его владелец вышел из поезда в велосипедном шлеме.
Но чаще всего пассажиры забывают в поездах мобильные телефоны и ноутбуки.
В бюро находок отмечают, что процент возвратов чрезвычайно мал — многие совершенно зря полагают, что если они потеряют вещь, то никто им ее не отдаст.
Полки бюро находок забиты в основном мобильными телефонами, наушники, сумки и зонты — таких предметов появляется в их распоряжении около 6 тысяч в неделю. Вещи хранятся в бюро в течение 90 дней, и за это время потеряльцы могут успеть их забрать. Если владелец не объявится, их передают на благотворительность или утилизируют.