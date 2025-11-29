Протестующие в Гисене избили депутата бундестага, сообщила председатель АдГ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прибывшего на съезд новой молодежной организации немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Гисене депутата бундестага Юлиана Шмидта избили, сообщила сопредседатель АдГ Алиса Вайдель.
«Пострадал в том числе один наш депутат. Депутата бундестага Юлиана Шмидта сегодня избили», — заявила Вайдель во время своей речи на открытии съезда, пожелав депутату скорейшего выздоровления. Трансляция велась на странице АдГ в YouTube. Помимо Вайдель на открытии съезда также выступил сопредседатель партии Тино Крупалла.
Вайдель обратилась к политическим конкурентам партии, к организовавшему масштабную демонстрацию против съезда объединению немецких профсоюзов (DGB), к движению «Бабушки против правых» и движению «Антифа».
«Я обращаюсь ко всем и к левым экстремистам, которые устроили сегодня этот хаос там снаружи. Разоружайтесь! Место парламентских и политических столкновений — это не улица с применением насилия. Это происходит в парламентах при обмене аргументами», — заявила Вайдель.
Пострадавший депутат АдГ Юлиан Шмидт рассказал корреспонденту Bild, что противники АдГ напали на него примерно в 800 метрах от зала, где проводится съезд, когда он приехал туда утром в субботу.
«Мы припарковали машину, пошли к залу, и вдруг перед нами возникла группа мужчин. Мы попытались пройти мимо, и тут они начали бить меня кулаками. Я пытался защищаться», — рассказал Шмидт.
При этом он не уверен, узнали ли нападавшие в нем депутата. «Они не спросили моего имени, а просто начали меня бить. После этого я обратился к фельдшеру. Он предположил, что у меня сломан нос», — добавил Шмидт.
По последним данным полиции, несколько протестующих попытались прорваться через полицейское оцепление в направлении комплекса, где проходит съезд. Полиция применила водомёт.
Ранее СМИ сообщали. что около десяти человек получили легкие травмы в результате протестов против съезда новой молодежной организации оппозиционной партии АдГ в Гисене.
В январе АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию «Молодая альтернатива». Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации «Саксонские сепаратисты» в начале ноября 2024 года по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения «Молодой альтернативы», АдГ сразу исключила их из партии.