Простые вещи, которые можно сделать для экологии

Непросто думать о том, как в мире, одержимом глобальным экологическим кризисом, внедрять в свою жизнь экологические привычки. Например, мало кто захочет отказаться от теплой ванны или горячего душа после тяжелого дня, чтобы сберечь воду, и не всем удобно носить с собой термокружку.
Однако не все так печально. Редакция National Geographic выделила пять привычек, не требующих больших финансовых и физических затрат, которые полезно отразятся на экологии даже в рамках вашей квартиры или дома.
1. Выключайте свет
Это не только сэкономит ваши деньги, но и уменьшит световое загрязнение, которое влияет на ночную фауну.
2. Компостируйте пищевые отходы
Когда еда выбрасывается на свалку, она не только занимает место, но и производит метан — тип парникового газа, негативный эффект от которого в 25 раз превышает последствия углекислого газа. Банановая кожура, яичная скорлупа, цедра цитрусовых и стебли капусты при смешивании с сухим органическим материалом превращаются в насыщенную почвенную добавку. Удобрение можно хранить не только в частных домах, но и в квартирах, в отдельном контейнере.
3. Выбирайте растения для своего сада и дома внимательно
Тропические растения вряд ли приживутся в городской среде, даже если вы создали в отдельной комнате или парнике идеальные для них условия. Это дорого, трудозатратно и негативно влияет на флору.
4. Занимайтесь собирательством (и сбором мусора)
Грибы, ягоды и травы можно собрать в лесу. Так вы экономите на покупке продуктов, а заодно можете очистить окрестности от мусора, оставленного в дикой природе.
5. Откажитесь от идеально ухоженного газона
Если у вас частный дом, на содержание такой красоты уйдет немало воды. В квартире вы можете экологично экономить, используя, к примеру, воду от промытых овощей и фруктов для полива домашних цветов.
Недавно ученые выяснили, что бумажные трубочки для напитков угрожают экологии. Они могут разлагаться столетиями.
Олеся Маевская