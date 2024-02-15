Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Простые вещи, которые можно сделать для экологии

Без финансовых потерь.
Источник: Агентство «Москва»

Непросто думать о том, как в мире, одержимом глобальным экологическим кризисом, внедрять в свою жизнь экологические привычки. Например, мало кто захочет отказаться от теплой ванны или горячего душа после тяжелого дня, чтобы сберечь воду, и не всем удобно носить с собой термокружку.

Однако не все так печально. Редакция National Geographic выделила пять привычек, не требующих больших финансовых и физических затрат, которые полезно отразятся на экологии даже в рамках вашей квартиры или дома.

1. Выключайте свет

Это не только сэкономит ваши деньги, но и уменьшит световое загрязнение, которое влияет на ночную фауну.

2. Компостируйте пищевые отходы

Когда еда выбрасывается на свалку, она не только занимает место, но и производит метан — тип парникового газа, негативный эффект от которого в 25 раз превышает последствия углекислого газа. Банановая кожура, яичная скорлупа, цедра цитрусовых и стебли капусты при смешивании с сухим органическим материалом превращаются в насыщенную почвенную добавку. Удобрение можно хранить не только в частных домах, но и в квартирах, в отдельном контейнере.

3. Выбирайте растения для своего сада и дома внимательно

Тропические растения вряд ли приживутся в городской среде, даже если вы создали в отдельной комнате или парнике идеальные для них условия. Это дорого, трудозатратно и негативно влияет на флору.

4. Занимайтесь собирательством (и сбором мусора)

Грибы, ягоды и травы можно собрать в лесу. Так вы экономите на покупке продуктов, а заодно можете очистить окрестности от мусора, оставленного в дикой природе.

5. Откажитесь от идеально ухоженного газона

Если у вас частный дом, на содержание такой красоты уйдет немало воды. В квартире вы можете экологично экономить, используя, к примеру, воду от промытых овощей и фруктов для полива домашних цветов.

Недавно ученые выяснили, что бумажные трубочки для напитков угрожают экологии. Они могут разлагаться столетиями.

Олеся Маевская