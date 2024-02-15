Простые вещи, которые можно сделать для экологии

Когда еда выбрасывается на свалку, она не только занимает место, но и производит метан — тип парникового газа, негативный эффект от которого в 25 раз превышает последствия углекислого газа. Банановая кожура, яичная скорлупа, цедра цитрусовых и стебли капусты при смешивании с сухим органическим материалом превращаются в насыщенную почвенную добавку. Удобрение можно хранить не только в частных домах, но и в квартирах, в отдельном контейнере.