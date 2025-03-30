Простые способы сэкономить мобильный трафик

Оптимизируйте работу смартфона
Почти на всех современных смартфонах есть режим экономии трафика. С его помощью можно запретить автоматические обновления приложений и задачи, которые обычно выполняются в фоновом режиме. Чтобы активировать функцию, зайдите в раздел настроек и через поиск введите «Экономия данных» или «Экономия трафика».
Сдвиньте ползунок напротив нужного пункта. Название функции может отличаться в зависимости от модели смартфона. Если у вас включены автоматические обновления приложений, то за пределами зоны Wi-Fi это может привести к перерасходу трафика.
Поэтому не забывайте отключать автообновление приложений, когда рядом нет Wi-Fi. Зайдите в «Настройки» своего смартфона и через поиск найдите «Автоматические загрузки» или «Автообновления приложений». Выберите «Скачивать только по Wi-Fi» или «Отключено». Теперь, если у вас включены автообновления приложений, они будут загружаться только при подключении к Wi-Fi.
Отключите автозагрузку медиаконтента
Чтобы не тратить слишком много трафика на просмотр видео и картинок в мессенджерах, отключите автозагрузку и автовоспроизведение медиа. Тогда видео и изображения будут загружаться только после того, как вы на них кликнете. В Telegram на iPhone и Android-смартфонах зайдите в «Настройки» → «Данные и память» → «Автозагрузка медиа» и выберите «Через Wi-Fi». Здесь можно полностью отключить автозагрузку медиаконтента или настроить уровень расхода трафика.
В WhatsApp зайдите в «Настройки» и перейдите в «Данные и хранилище». Включите экономию данных и загрузку фото, видео, аудио и документов только через Wi-Fi. Здесь же можно выбрать стандартное качество загрузки медиа вместо HD. Совет.
Чтобы не расходовать мобильный трафик на музыку, аудиокниги, фильмы и обновления ПО, лучше заранее скачать их по Wi-Fi. Также рекомендуем отключать мобильный интернет на ночь, чтобы избежать фонового расхода трафика.
Проверьте смартфон на вирусы
Любые вирусы могут незаметно использовать мобильный трафик. Если вы часто устанавливаете APK-файлы из сторонних, а иногда и сомнительных источников, то антивирус может стать полезным инструментом для защиты вашего устройства. Прежде всего проверьте свой телефон на наличие вирусов с помощью антивирусного ПО. Выбор программы зависит от ваших потребностей и предпочтений, но лучше всегда выбирать решения от надежных разработчиков.
Установите блокировщик рекламы
Значительную часть трафика при посещении практически любых сайтов занимает не полезная информация, а реклама. Поэтому для экономии трафика установите надежный блокировщик рекламы.
Важно.
Скачивайте приложения только из официальных магазинов, избегайте пиратских источников. Внимательно изучайте разрешения, которые запрашивают приложения.
Снизьте качество аудио и видео
Просмотр видео и прослушивание музыки в стриминговых сервисах часто приводят к быстрому расходу трафика. Если интернет ограничен, лучше пожертвовать качеством картинки или звука, но сохранить трафик до поиска ближайшей точки Wi-Fi. Отключите автоматическую синхронизацию с облаком.
Если у вас включена синхронизация с облачным хранилищем, таким как iCloud, Google Диск или другим, рекомендуем отключить ее в сотовой сети. Достаточно включать синхронизацию при подключении к Wi-Fi, чтобы не перегружать память устройства лишними файлами. Чтобы отключить синхронизацию с iCloud на устройствах iOS, зайдите в свой аккаунт Apple ID, выберите iCloud и сдвиньте ползунки в разделе «Приложения, использующие iCloud». В случае с Google Диском необходимо зайти в «Настройки» и активировать пункт «Передавать данные только по Wi-Fi».
Скачайте карты
Чтобы не тратить трафик на постоянную загрузку карт, рекомендуем заранее загрузить карту города через Wi-Fi. Так вы сможете использовать навигацию без подключения к сети. Чтобы скачать карты в «2ГИС», откройте боковое меню (три черты в правом верхнем углу), затем «Список городов». Выберите нужный город и установите карту. Кроме того, для экономии трафика в настройках можно отключить обновления по сотовой сети. В «Яндекс. Картах» необходимо перейти в раздел «Настройки», затем выбрать опцию «Офлайн-карты». Здесь вы сможете скачать карту своего города или выбрать нужный населенный пункт из предложенного списка.