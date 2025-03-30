Простые способы сэкономить мобильный трафик

Чтобы не тратить трафик на постоянную загрузку карт, рекомендуем заранее загрузить карту города через Wi-Fi. Так вы сможете использовать навигацию без подключения к сети. Чтобы скачать карты в «2ГИС», откройте боковое меню (три черты в правом верхнем углу), затем «Список городов». Выберите нужный город и установите карту. Кроме того, для экономии трафика в настройках можно отключить обновления по сотовой сети. В «Яндекс. Картах» необходимо перейти в раздел «Настройки», затем выбрать опцию «Офлайн-карты». Здесь вы сможете скачать карту своего города или выбрать нужный населенный пункт из предложенного списка.