Простые советы: как найти потерянную в доме вещь

Есть вещи, которые теряются время от времени в доме и их невозможно найти. В этом случае люди используют поговорки, злятся, нервничают и тратят много времени на поиски.
Рассказываем, как найти потерянную в доме вещь и сохранить спокойствие.
Что следует знать перед «глобальными» поисками
В первую очередь, выдохните и успокойтесь. Не надо злиться и ругаться.
Итак, в первую очередь не пытайтесь лихорадочно искать и перерывать все вещи. Так вы, вероятнее всего, наведете беспорядок, из-за которого что-то найти будет еще сложнее. Посмотрите, нет ли того, что потерялось, в месте, куда вы обычно это кладете.
Например, если вы не можете найти ключи, посмотрите в кармане пальто или на полочке в прихожей, так как чаще всего их кладут именно туда.
Затем посмотрите наиболее захламленную зону в доме. Это может быть кладовка или балкон — туда чаще всего складируются ненужные или старые вещи, которые жалко выбросить.
Как правильно искать то, что вы потеряли
Шаг 1: повторение ваших действий
Многим знакома ситуация, когда вы что-то делали, но вас отвлек телефонный звонок. После этого пропала ручка, блокнот или то, что было в руках. Это нормально. Во время разговора вы можете перемещаться по всему дому и оставлять вещи в самых неожиданных местах.
Чтобы найти вещь, выполните следующие действия:
- Закройте глаза и восстановите последовательность событий. Например, вы пришли домой, поставили сумку на тумбочку, сняли обувь и пошли мыть руки, после чего проследовали на кухню.
- Повторите действия, которые вы вспомнили. Пройдитесь по всем местам, где вы были, когда вернулись домой. Вы могли машинально положить вещь на стиральную машинку в ванной перед мытьем рук или кинуть что-то в сумку и забыть об этом. Неосознанные действия — это то, что вы повторяете каждый день, не задумываясь об этом.
Шаг 2: ищите планомерно
Если предыдущий шаг не помог, продолжайте поиски планомерно.
- Не паникуйте. В паническом состоянии вы не сможете мыслить рационально.
- Посмотрите в тех местах, где вы часто оставляете вещь. Например, вы постоянно кладете телефон на столе в комнате, оставляете его на стеллаже или на стуле.
- Смотрите на вещи, которые схожи по размеру или цвету с потерявшейся.
- Расширяйте площадь поиска. Когда вы обыскали все в одной комнате, перейдите в другую.
Шаг 3: сделайте генеральную уборку
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, стоит сделать генеральную уборку.
В доме, где господствует порядок, вещи теряются реже всего. Да и найти что-то во время уборки гораздо легче.
Используйте психологические практики
Для поиска вещей обратитесь к таким методикам:
- прекратите поиски и отвлекитесь. У каждого были такие моменты, когда невозможно вспомнить какое-то слово. И как только тема разговора переключается, слово можно вспомнить. Так работает и с потерянными вещами. В мозге хранится много информации, в которой легко потеряться, если долго вспоминать события, которые привели к потере вещи. Переключитесь на другую задачу. Нужная мысль сама придет;
- переберите все вещи. Во время этого процесса называйте вслух все вещи, которые берете в руки. Возможно, потерянный предмет где-то рядом, но вы его не видите.
Обратитесь к народным поверьям
Если вы верите в потусторонние силы и магических существ, можно прибегнуть к их помощи.
Например, можно попросить домового вернуть потерянный предмет, сказав: «Домовой, домовой, поиграй и отдай». А чтобы существо отдало вещь скорее, положите в угол помещения угощение.
Как не терять вещи
Есть несколько простых действий, которые помогут не терять вещи.
Выделяйте предметы
Если у вас есть склонность терять предметы, выделите их. Например, на ключи можно повесить яркий помпон, а на телефон одеть чехол кислотного цвета. Так, вещь будет выделяться среди окружающих предметов.
Прикрепите трекер к важным предметам
Устройства отслеживания Bluetooth — отличный и простой способ уберечь вещи от потерь. Просто прикрепите небольшой трекер к вещи и подключите его к специальному приложению.
Делайте мысленную заметку, когда что-то кладете
Когда вы кладете, например, телефон на стол, потратьте время, чтобы сказать: «я кладу телефон на стол в комнате». Если вы можете забыть местоположение предмета, запишите информацию в блокнот.
Используйте странные ассоциации
С помощью этого метода можно запомнить любую информацию.
Например, представьте что-то немыслимое: в спальне растет дерево, на котором находятся плоды в виде телефонов/ключей/кошельков. В воображении возникнет образ, который поможет найти что-то, если вы это потеряли.
Держите в доме чистоту
Лучший способ не терять вещи — быть организованным. Наведите порядок в доме и выделите места для важных предметов.
Например, сделайте крючок для ключей, купите подставку для телефона, держатель или шкатулку для украшений. Так, вы будете уверены, что вещи лежат на своем месте.
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