Простые советы: как найти потерянную в доме вещь

Итак, в первую очередь не пытайтесь лихорадочно искать и перерывать все вещи. Так вы, вероятнее всего, наведете беспорядок, из-за которого что-то найти будет еще сложнее. Посмотрите, нет ли того, что потерялось, в месте, куда вы обычно это кладете.