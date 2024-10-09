Простые правила. Эксперт объяснил, как с помощью маткапитала купить жилье

При помощи материнского капитала семьи с детьми могут, в том числе, улучшить свои жилищные условия, закон позволяет это делать. Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал aif.ru о главных правилах, которые помогут безопасно и эффективно использовать субсидию при покупке недвижимости.
Склады не пройдут
«На материнский капитал допустимо приобрести не любую недвижимость, а только жилую, — предупреждает эксперт. — Это основное правило, поэтому купить, например, гараж или земельный участок не получится. Субсидию разрешается тратить только на покупку квартиры, дома, дачи, комнаты, а также на строительство жилого дома».
Начиная с долей
Кроме того, законом допускается приобретение на материнский капитал доли в недвижимости, но в этом случае нужно быть особенно внимательным, долю можно приобрести только в двух случаях.
«Во-первых, когда доля представляет собой отдельную комнату, — поясняет эксперт. — То есть является изолированным помещением, и это подтверждается технической документацией. Во-вторых, когда выкуп доли осуществляется до целого, то есть у семьи уже есть доля в недвижимости, выкупается оставшаяся часть, и покупатель становится собственником всей недвижимости».
Детям — только лучшее
При сделке с любым типом недвижимости всегда важную роль играет качество приобретаемого объекта.
«Например, вариант с ветхим и аварийным жильем исключается, — предупреждает Лашко. — Такое жилье купить на маткапитал нельзя. И, разумеется, недвижимость должна находиться на территории России, использовать госсубсидию на покупку дома или квартиры за рубежом нельзя».
Основа ипотеки
Также за счет материнского капитала можно сделать первоначальный взнос по ипотечному кредиту, и сделать это можно сразу после рождения ребенка и получения сертификата.
«Правда, зачастую суммы маткапитала для взноса недостаточно, — признает эксперт. — И многие банки требуют, чтобы у покупателя были еще и свои деньги. Если личных накоплений нет, то следует поискать кредитные учреждения, допускающие оформление ипотеки с первоначальным взносом, равным размеру маткапитала. Такие банки есть. Приятным бонусом является доступность ипотеки с маткапиталом, ее оформляют, даже если у заемщиков плохая кредитная история и есть действующие долги».
Капитал — материнский, жилье — семейное
Кредитуясь для покупки жилья с использованием маткапитала, не следует забывать про одно общее правило.
«Если материнский капитал потрачен на погашение ипотеки или на первоначальный взнос, — говорит Лашко. — То в будущем нужно выделить долю в приобретенной недвижимости каждому члену семьи. Согласно закону, заемщик обязан это сделать в течение шести месяцев с момента погашения ипотеки. Еще лучше взять сразу же в сделку всех членов семьи в договор купли-продажи».