Простые правила. Эксперт объяснил, как с помощью маткапитала купить жилье

«Правда, зачастую суммы маткапитала для взноса недостаточно, — признает эксперт. — И многие банки требуют, чтобы у покупателя были еще и свои деньги. Если личных накоплений нет, то следует поискать кредитные учреждения, допускающие оформление ипотеки с первоначальным взносом, равным размеру маткапитала. Такие банки есть. Приятным бонусом является доступность ипотеки с маткапиталом, ее оформляют, даже если у заемщиков плохая кредитная история и есть действующие долги».