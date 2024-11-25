Простой способ узнать, кто подключился к вашему Wi-Fi

Почти всегда устройства будут иметь знакомые и понятные названия, но иногда роутер не сможет их идентифицировать. Это не гарантирует, что неопознанное устройство вам не принадлежит, — например, если вы являетесь счастливым обладателем «умного» китайского чайника с непереводимым названием. Но именно к таким устройствам стоит в первую очередь присмотреться и выяснить, потребляют ли они трафик, за который вы платите.