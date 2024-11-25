Простой способ узнать, кто подключился к вашему Wi-Fi

Самый простой способ проверить подключения к Cети — установить специальное приложение. Однако это не всегда безопасно, да и большинство таких приложений можно загрузить только на Android-устройства. Поэтому в статье описан только способ проверки подключений при помощи собственного роутера. Это самый надежный и безопасный способ увидеть устройства, подключенные к Wi-Fi-сети.
Какие существуют признаки несанкционированных подключений?
- Если вы заметили снижение скорости интернета без видимых причин, проверьте, не смотрит ли кто-то из членов семьи видео в высоком качестве. Если ваш тарифный план не рассчитан на просмотр 4К-роликов, а вы к тому же смотрите его на скорости x2, это может привести к замедлению работы Cети.
Чтобы проверить, на что рассчитана ваша скорость, можно воспользоваться сервисом Speedtest в разделе «Видео» на смартфонах или «Какая скорость вам нужна» в браузере на ПК. Кроме того, стоит учесть возможность сбоя со стороны провайдера.
Если эти факторы исключены, используйте Speedtest или его аналоги для проверки общей скорости интернета. Если скорость значительно отличается от заявленной в тарифном плане, возможно, к вашей Wi-Fi-сети подключился кто-то еще.
- Специфическая контекстная реклама
Иногда сайты предлагают нерелевантную рекламу, но, если она становится слишком странной, это может быть признаком несанкционированного доступа.
- Изменение настроек роутера
Если вы обнаружили, что настройки роутера были изменены без вашего ведома, это явный признак стороннего вмешательства.
Как обнаружить и удалить подключения с помощью настроек роутера
Для доступа к настройкам откройте браузер и в адресной строке введите адрес интерфейса для настройки роутера. Обычно для доступа к настройкам используются IP-адреса, например 192.168.0.1 или 192.168.1.1. После ввода адреса в браузере откроется окно, где нужно будет ввести логин и пароль. По умолчанию используются admin/admin или user/user — проверьте, не меняли ли вы их при настройке роутера, — возможно, подойдут эти комбинации.
Если они не подошли, пароль может быть написан на наклейке на самом роутере. Среди пунктов меню или в обзорной части интерфейса всегда есть раздел с информацией о подключенных устройствах. В моделях от разных производителей роутеров интерфейс будет отличаться.
Почти всегда устройства будут иметь знакомые и понятные названия, но иногда роутер не сможет их идентифицировать. Это не гарантирует, что неопознанное устройство вам не принадлежит, — например, если вы являетесь счастливым обладателем «умного» китайского чайника с непереводимым названием. Но именно к таким устройствам стоит в первую очередь присмотреться и выяснить, потребляют ли они трафик, за который вы платите.
Как правило, вся информация будет рядом с их названиями. Отключите все ваши устройства от Сети, включая смартфон и «умные» девайсы. В списке должен остаться только компьютер, через который вы зашли в личный кабинет. Если обнаружили и другие устройства, это чужие гаджеты.
Как защитить домашнюю сеть и роутер
Плохо защищенный Wi-Fi — это серьезная угроза безопасности. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным, паролям и даже управлять вашими устройствами. Но даже если к вашей сети подключились соседи без злого умысла, их действия могут замедлить интернет и сделать соединение нестабильным.
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как защитить себя от киберугроз и пользоваться безопасным и конфиденциальным интернетом:
- Смените учетные данные для входа. Многие пользователи после первоначальной настройки домашней сети через маршрутизатор больше не заходят в его веб-интерфейс. Однако производители сетевого оборудования часто используют простые и легко угадываемые комбинации логина и пароля, что представляет угрозу безопасности сети.
- Если кто-то подключился к домашнему роутеру без вашего ведома, значит, он знает пароль от Wi-Fi. Измените код подключения на более сложный. После этого подключение с несанкционированного устройства будет разорвано автоматически.
- Регулярно обновляйте прошивку роутера. Для этого хотя бы раз в несколько месяцев заходите в соответствующий раздел настроек маршрутизатора и разрешайте ему обновляться. Эти обновления содержат улучшения безопасности, которые помогут защитить вашу сеть от злоумышленников.
- Не давайте пароль от Wi-Fi соседям и случайным гостям. Многие современные роутеры позволяют создать отдельную гостевую сеть. У гостей будет доступ в интернет, но они не смогут увидеть ваши личные данные.
- Скрытие точки доступа — это простой способ повысить уровень безопасности вашего Wi-Fi. Сеть станет невидимой для злоумышленников и нежелательных пользователей, поскольку она не будет отображаться в списке доступных сетей.
- Не покупайте самые дешевые роутеры от неизвестных производителей. Такие устройства могут не соответствовать стандартам безопасности, иметь несертифицированную прошивку, слабые меры защиты или даже содержать вредоносный код.