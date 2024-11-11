Простое действие. Врачи назвали двухминутную привычку, снижающую давление

Также тишина полезна для обучения и работы мозга. Она помогает лучше усваивать материал. «Проводили исследование и выяснили, что если человек находится в тишине, он лучше запоминает материал. Причем достаточно примерно двух минуты тишины. Строилось исследование на запоминании 12 слов. Люди, которые были в тишине в большей степени могут повторить эти слова после отдыха, чем те, кто в тишине не был», — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.