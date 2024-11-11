Простое действие. Врачи назвали двухминутную привычку, снижающую давление

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и ее коллеги назвали простую привычку, повторяя которую всего по две минут каждый день, можно существенно улучшить свое здоровье. Речь шла про нахождение в тишине. Для этого достаточно закрыть глаза, уши и пару минут посидеть спокойно.
Влияние на давление
«Самое поразительное, что тишина снижает артериальное давление на 5 мм рт.ст. Сосуд организма сжат, давление высокое. Когда мы закрываем глаза и уши и живем в абсолютной тишине, артериальное давление снижается, потому что нет раздражителей, снижаются гормоны стресса», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Помощь иммунитету
Тишина нужна, чтобы успеть отдохнуть, подчеркнул иммунолог Андрей Продеус. «Отдых нужен всему организму. Что делает тишина? Она активирует парасимпатическую нервную систему. И вот этот стресс, который есть, тахикардия, снижается. Тишина приводит к тому, что мы стресс снизили и отдохнули. А это улучшит иммунитет, потому что хронический стресс подавляет иммунные реакции», — отметил Продеус.
«Когда мы говорим о стрессе — кровь отличает отовсюду, потому что кровоток нужен мозгу и сердцу, мышцам. Стресс — это реакция бей или беги. Стресс подавляет иммунитет, потому что иммунитет — это боль. В стрессе иммунитет подавлен — идет реакция воспаления. В коротком периоде, например, для забега это может быть хорошо, а для длительного времени — плохо. Две минуты тишины снижают стресс, ликвидируют его последствия и улучшают иммунитет», — добавила Малышева.
Влияние на мозг
Также тишина полезна для обучения и работы мозга. Она помогает лучше усваивать материал. «Проводили исследование и выяснили, что если человек находится в тишине, он лучше запоминает материал. Причем достаточно примерно двух минуты тишины. Строилось исследование на запоминании 12 слов. Люди, которые были в тишине в большей степени могут повторить эти слова после отдыха, чем те, кто в тишине не был», — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.
Ведь у мозга появляется возможность осмыслить увиденное, прочитанное или услышанное.