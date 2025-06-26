Холодный душ по-американски: чем закончился саммит НАТО для Зеленского

Пиджак не помог
Главным событием, ради которого глава киевского режима отправился в Гаагу, была встреча с Дональдом Трампом, по такому случаю дизайнеры Незалежной потрудились скроить для Владимира Зеленского особый «пинжак с карманами» — да такими внушительными, что нельзя было уехать с саммита пустым.
Однако Трамп ничем не порадовал украинскую делегацию: системы ЗРК Patriot не обещал, финансовую поддержку тоже, сказал, что ситуацию нужно обсудить с Путиным, а в довесок заявил, что никаких важных тем (вроде прекращения огня и приближения мира, которые пытается транслировать Зеленский) он не обсуждал, а сама встреча продолжительностью 40 минут у кофейного столика была нужна только затем, чтобы спросить, как у Зеленского дела.
А ведь некоторые даже за столиком не хотели сидеть. «США, Турция, Словакия и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — написал Виктор Орбан накануне саммита. После серии дипломатических уколов и протокольного понижения статуса Зеленского даже на общем фотографировании, где его задвинули во второй ряд подальше от Трампа, целый ряд западных изданий написали о периферийном значении украинской темы. Среди самых значимых — немецкая Der Spiegel, британская The Guardian, американская Politico.
Холодный американский душ пытаются компенсировать европейские друзья Украины: Великобритания обещает Украине 350 ракет ПВО, купленных на 70 млн фунтов стерлингов прибыли от замороженных российских активов. Канцлер Германии Мерц пообещал «наконец, завтра дать ход» 18-му пакету санкций ЕС против России, оговорившись, что одного этого пакета не хватит (как не хватило предыдущих семнадцати). «Мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях», — сказал Мерц. «Нуждайтесь», — висел в воздухе немой ответ Трампа.
Финансирование Украины из бюджета ЕС
НАТО подтвердила обязательства по оказанию поддержки Украине, Россия названа долгосрочной угрозой для евро-атлантической безопасности. Союзники обязуются поднять ежегодные расходы на оборону до 5%. Примечательно, что прямые взносы на оборону Украины и ее ВПК будут учитываться в этой статье расходов.
По словам генсека НАТО Рютте, Альянс до конца года планирует поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд. Согласно недавней статистике Кильского института мировой экономики, в пересчете на помощь отдельных стран Европа в значительной степени смогла восполнить отток помощи от США: лидируют в этом «северные страны» и Великобритания. Так, всего за два месяца (март и апрель) Европа выделила 10,4 млрд евро военной помощи и 9,8 млрд евро гуманитарной и финансовой помощи Украине, что стало рекордной суммой за два месяца по сравнению с любым периодом СВО. Швеция в марте выделила Украине 1,6 млрд евро, а Норвегия в апреле — 670 млн евро, что также стало рекордными показателями за месяц для этих стран. В общей сложности страны северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 млрд евро с января по апрель 2025 года. Великобритания также активизировалась с суммой 4,5 млрд евро, из них 1,8 млрд евро — поступления из замороженных российских активов. Так что не надо забывать, что британцы уже не первый раз подходят к российской ворованной кубышке.
Номенклатуру поставок, способы и график доставки военной техники на Украину, разумеется, не публикуют из соображений оперативной целесообразности, а все, о чем говорят лидеры стран, используется для информационного сопровождения кампании поддержки Украины.
Обещания на заре
Исходя из той же информационно-политической логики, в итоговом заявлении нынешнего саммита НАТО никаких формулировок о членстве Украины, гарантиях безопасности или коллективных поставках оружия нет. Зачем раздражать Трампа? Кроме того, чтобы он «не заскучал», было решено не проводить заседание Совета НАТО-Украина. Но тихой сапой все продолжает идти в заданном векторе. Генсек Рютте, обращаясь к Зеленскому, заявил, что решения по Украине опираются на прошлогодний саммит в Вашингтоне, «где мы решили, что путь для Украины в НАТО — необратимый».
Прошлогодний саммит — это тот, где Зеленский встречался с Байденом, в декларацию тогда вписали, что Киев рано или поздно войдёт в НАТО — но не раньше, чем завершится «российско-украинская война». В этом смысле слова о необратимости траектории должны звучать страшно для каждого рядового жителя инструмента-Украины. Кормежка обещаниями продолжается даже при снижающейся поддержке США, а категоричное и «неизбежное» вхождение Украины в НАТО, несовместимое с целями СВО, делает прекращение конфликта сюжетом из разряда фантастики.
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