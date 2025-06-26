Холодный душ по-американски: чем закончился саммит НАТО для Зеленского

По словам генсека НАТО Рютте, Альянс до конца года планирует поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд. Согласно недавней статистике Кильского института мировой экономики, в пересчете на помощь отдельных стран Европа в значительной степени смогла восполнить отток помощи от США: лидируют в этом «северные страны» и Великобритания. Так, всего за два месяца (март и апрель) Европа выделила 10,4 млрд евро военной помощи и 9,8 млрд евро гуманитарной и финансовой помощи Украине, что стало рекордной суммой за два месяца по сравнению с любым периодом СВО. Швеция в марте выделила Украине 1,6 млрд евро, а Норвегия в апреле — 670 млн евро, что также стало рекордными показателями за месяц для этих стран. В общей сложности страны северной Европы увеличили свою помощь на 5,8 млрд евро с января по апрель 2025 года. Великобритания также активизировалась с суммой 4,5 млрд евро, из них 1,8 млрд евро — поступления из замороженных российских активов. Так что не надо забывать, что британцы уже не первый раз подходят к российской ворованной кубышке.