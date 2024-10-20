Просто показываем: почему россияне мало едят рыбу

— Однако пока рыбная отрасль в России только в начале пути. Более доступными в этом году оказались лосось, форель, кета и другие сорта красной рыбы. Лучше всего брать охлажденную или замороженную рыбу, а вот консервов и пресервов, несмотря на их дешевизну, стоит избегать. Именно в этих упаковках чаще всего встречаются патогенные микроорганизмы, — предостерегает Григорий Мосин.