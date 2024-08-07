«Прости нас, Юра!» Народ в шоке от «ожившего» в кино Никулина

Премьера в кинотеатрах семейного фильма Сарика Адреасяна «Манюня: Приключения в Москве» прошла два с лишним месяца назад, но дискуссия об этичности «оживления» легендарных актеров возобновилась после того, как «Манюню» накануне выложили на платформы онлайн-кинотеатров. Одновременно видео с «воскресшим» Юрием Никулиным растиражировали Тelegram-каналы — и понеслось. Тысячи отзывов, среди которых преобладают либо возмущенные, либо ну очень возмущенные, вплоть до «Простите нас, Юрий Владимирович!» и «Прости нас, Юра!».
Сын и внук Никулина одобрили
В ответ семья покойного артиста Никулина заявила, что с ней были проведены все согласования. Внук Юрия Владимировича, его тезка Юрий, в беседе с «Абзацем» рассказал, что семья Никулиных видела исходные кадры, в фильм их вставили после ее одобрения.
Еще раньше в поддержку «воскрешения» нейросетью народного артиста СССР Юрия Никулина высказался его сын Максим. В интервью «Вечерней Москве» он одобрил желание таким образом сохранять память об отце: «Почему бы и нет?».
К слову, это не первый случай, когда нейросеть «оживляет» покойных актеров. Так, Владислава Галкина «оживили» в «Диверсанте», а Леонида Куравлёва — в рекламе банка. Правда, дипфейк Куравлева в образе Жоржа Милославского в рекламе банка был создан за год до кончины актера. Его сын тогда объяснился с прессой, заявив, что артист дал свое согласие, был заключен договор и выплачен гонорар.
«Кощунство использовать умерших людей»
Впрочем, далеко не все родственники легендарных советских артистов готовы давать согласие на «оживление» своих близких на экранах.
К примеру, народная артистка России Алена Яковлева категорически против воссоздания образа отца с помощью нейросетей. Она не хочет видеть «цифровую копию» родителя в новых проектах и даже готова судиться со студиями, если придется. Об этом она рассказала после появления информации об «ожившем» Никулине.
«Я категорически против. У нас уже был скандал, когда Юрия Васильевича отрисовали при помощи нейросети. Если такое случится, мы будем просто подавать в суд. Вся наша семья категорически против», — заявила актриса «Абзацу».
Позицию дочери Юрия Яковлева в Сети поддержали очень многие.
Ирина Моисеева: «Пустые, безжизненные глаза смотрят на нас “с того света” — что в этом хорошего? Мы видели глаза этих замечательных артистов при жизни! С вечными смешинками — глаза Никулина и неуемными бесенятами — Влада Галкина, Царствие им небесное, а сейчас эти глаза смотрятся жутко!».
Наблюдатель: «Да уж, противно, особенно когда мотивация всего — бабло…».
Bahtali61: «Допускаю, что сыну Юрия Владимировича пообещали качественное и достойное изображение отца, он поверил. Но ведь это кощунство — вот так использовать умерших людей, которые не могут ничем себя защитить!».
Татьяна Б.: «Ходила с дочкой — она поклонница “Манюни”. Меня фильм не впечатлил — дочке понравился. Считаю, что если бы Юрий Никулин дожил бы до наших дней, то в подобном фильме не снялся бы. Петросян (юморист Евгений Петросян впервые снялся в кино в “Манюне” — Ред.) понятно — ему маленьких детей и молодую жену обеспечивать надо».
«Жизнь кончилась, и… началась распродажа»
fall-off: «Это сделано для того, чтобы люди сходили на убогий фильм ради возможности увидеть Никулина, это такой креатив, пробный шар… Дальше Янковский, Леонов, Папанов, Миронов
mig: «Я был лучшего мнения о сыне Юрия Никулина».
Hank: «Главное — бюджет освоить! А так: эти “оживления” — сатанизм!».
Ольга С.: «Посмотрела случайно (отправили в кино с внуком). Глупее и гаже фильма я за 70 своих лет не видела. От “Никулина” впечатление как от зомби. Некоторые вещи недопустимы. Сыну — несмываемый позор!».
Алекс: «Жуть какая. Юра, прости нас».
Андрей Марс: «Теперь артистам необходимо в завещании запрещать использование своего образа. Наследнички продадут все. Не режиссер виноват. Просто сынок продал отца».
Мария Н.: «У Никулина прическа как у Геши Козодоева из “Бриллиантовой руки”. Мне так показалось. Прости нас, Юрий Владимирович».
Сергей Вульф: «Жизнь кончилась, и… началась распродажа».
Александр И.: «Какие там моральные принципы? Нынче принцип один — деньги. Уже выросло другое поколение, для которого великие советские артисты — это пыльная история кино и театра. Если картинка на экране приносит деньги — никаких других принципов не существует».
Анна: «Я вообще против этой идеи. Могу понять, когда актер умер во время съемок. Уже отсняли кучу материала, и заменить это все и переснять нет возможности. Тогда да. Но когда я увидела пластмассового Галкина, мне стало тошно. На Никулина смотреть, пожалуй, не буду».
«Из мертвого человека делают марионетку»
Егор Сергеев: «Идиотизм!!! Издевательство над умершими!!! Запретить!!!».
Максимов Юрий: «Гаденько смотрится».
Сергей Ленский: «Даже если бы реализация была идеальной, считаю, что с этической точки зрения такие воскрешения — катастрофа. Специально выдумывать персонажа для умершего актера и добавлять его в сценарий — вне всяких сомнений, это кощунство! Я надеюсь, что подобные игры с нейросетями в будущем запретят законодательно, т. к. фейковые образы актеров по мере развития ИИ-отрасли будут все более качественными».
Елена Д.: «Никулин не выбирал это кино. И это главное».
Дмитрий Феденко: «Даже пугающе как-то — из мертвого человека делают марионетку».
Сергей Новиков: «Человеческую душу не заменит ни одна нейросеть. Помешались все на этих нейросетях просто. Если что, я программист».
Виктор Давыдов: «Разогнать всю эту шоблу киношную, такое вытворяют, что волосы дыбом. Я с внуком после “Бременских музыкантов” в кинотеатр ни ногой. Хоть какой-то, но протест. Я не хочу, чтобы мои деньги шли на создание такой пошлости. Показываю ему добрые советские фильмы, и он смотрит их с удовольствием. И я спокоен, что он не увидит там всякой мерзости».
Maria: «Какой-то слишком гладкий, что ли. Как будто Никулин завел инсту и открыл для себя фильтры».
«Дальше — больше. Привыкаем»
Светлана Иванова: «А мне очень нравится! Очень люблю Никулина. А за замещение нейросетью актеров пусть переживают сами актеры. Просто сейчас очень мало хороших и харизматичных актеров, вот и идет замена».
Евгений: «Страшно! Оно ведь не только Никулина можно клонировать, еще лет 5 — и искусственный интеллект научится делать неотличимые копии… “.
Ayatasya: «Класс! Я, в принципе, симпатизирую техническому прогрессу, если он творческий или созидательный. Ну и, как по мне, то лучше так, чем Безруков в силиконовой маске Высоцкого».
Mila Petrova: «Никулин играл интересно, а этот какой-то плоский персонаж… у меня мороз по коже от нейросети, честно говоря. Все равно талант им не передать. Вспоминается “Кладбище домашних животных”, бррр».
Zayka: «Вот смотрю, вроде и радостно, но что-то не то, не хватает живости и яркости Юрия Никулина. Пресновато, что ли, не пойму».
Vesta: «Это наша реальность. Дальше — больше. Привыкаем».