«Прости нас, Юра!» Народ в шоке от «ожившего» в кино Никулина

Виктор Давыдов: «Разогнать всю эту шоблу киношную, такое вытворяют, что волосы дыбом. Я с внуком после “Бременских музыкантов” в кинотеатр ни ногой. Хоть какой-то, но протест. Я не хочу, чтобы мои деньги шли на создание такой пошлости. Показываю ему добрые советские фильмы, и он смотрит их с удовольствием. И я спокоен, что он не увидит там всякой мерзости».