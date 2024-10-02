Простейшие вурдалаки. Учёные нашли амёб-вампиров

Удивительное открытие сделали немецкие зоологи. Они обнаружили в болотах Германии ранее неизвестный вид амёб-вампиров. Эти одноклеточные, во-первых, гибнут на свету, а во-вторых, используют необычный способ питания.
Учёные назвали амёб Strigomyxa ruptor. Первое слово отсылает к мифической птице стрикс, которая питалась плотью и кровью. А второе — ruptor — означает «разрушитель», что характеризует как раз способ поглощения пищи. Ведь обнаруженные амёбы буквально разрывают клетки водорослей, чтобы поглотить их содержимое.
Наевшись, становится буровато-красной
Как мы помним со школьной скамьи, амёбы — одноклеточные существа, которые передвигаются с помощью ложноножек и живут в водоёмах с пресной водой. Но не всё так просто в этом, казалось бы, примитивном мире амёб. Есть среди них редкая группа, известная как вампиреллиды (Vampyrellida). Они питаются водорослями, грибами, инфузориями — самыми разными простейшими. Но порой покушаются на более сложные организмы — многоклеточных червей-нематод и яйца коловраток.
На сегодняшний день было найдено почти 50 видов этих вампиреллид, причём на всех шести континентах и во всех океанах. Их стратегия питания весьма необычна: амёба проделывает дыру в стенке клетки-добычи (например, водоросли) и высасывает её содержимое — все клеточные «внутренности». Затем существо впадает в особое состояние переваривания пищи — прикрепляется к субстрату, втягивает ложноножки и округляется. При этом амёба становится буровато-красной, что только усиливает впечатление, будто она насосалась крови.
Среди вампиреллид есть такие, которые проникают в клетки своих жертв, а есть те, кто вторгается в колонию клеток. Способы охоты, как вы видите, разные. И учёные признают, что множество представителей этой группы ещё не открыты.
Рвёт жертву, как пакетик сахара
В недавнем номере журнала Ecology and Evolution опубликована статья немецких зоологов из Кёльнского университета, рассказывающая о находке нового вида амёб-вампиров с неизвестной ранее хищнической стратегией.
Учёные обнаружили этих одноклеточных в болотах Кёльна и Рекке. Они искали в местных водоёмах вампиреллид и заметили одну амёбу, замершую в том самом пищеварительном состоянии. Однако у её жертвы — водорослевой клетки, которая находилась рядом — не было характерной «вампирской дыры». Биологи начали изучать странную амёбу и выяснили, что она принадлежит к неизвестному ранее виду. И питается иначе — не так, как другие амёбы-вампиры.
Оказавшись рядом с добычей, эта амёба полностью её поглощает и помещает в специальную внутриклеточную камеру. Питаясь клетками водорослей, она способна собрать их в кучу до семи штук и поглотить. Затем ферменты растворяют клеточную стенку водоросли примерно посередине. Съеденная клетка распадается на две половины, амёба высасывает внутри себя содержимое обеих половин и выбрасывает их останки наружу.
Учёные сравнили это действие с тем, как мы разрываем пакетик сахара посередине, высыпая его содержимое в чашку чая или кофе, и выбрасываем ненужную упаковку. Точно также амёба-вампир поступает с клеткой-жертвой и её оболочкой. Весь процесс от поглощения до «выплёвывания» у неё занимает 30−45 минут.
И да, ещё больше на вурдалаков этих простейших делает похожими их крайне высокая чувствительность к свету. Иногда они разрываются, находясь на свету всего лишь 30 секунд.