Простейшие вурдалаки. Учёные нашли амёб-вампиров

На сегодняшний день было найдено почти 50 видов этих вампиреллид, причём на всех шести континентах и во всех океанах. Их стратегия питания весьма необычна: амёба проделывает дыру в стенке клетки-добычи (например, водоросли) и высасывает её содержимое — все клеточные «внутренности». Затем существо впадает в особое состояние переваривания пищи — прикрепляется к субстрату, втягивает ложноножки и округляется. При этом амёба становится буровато-красной, что только усиливает впечатление, будто она насосалась крови.