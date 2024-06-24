Простая головоломка поставила сотни людей в тупик

Пользователи сети начали спорить с автором публикации, так как, по логике, тогда и слово «круг» должно считаться геометрической фигурой. Так комментаторы считают, что стоит обратить внимание и на точки над буквой «i», а также на восклицательный и вопросительный знаки, так как там тоже имеются маленькие круги.