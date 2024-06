Простая головоломка поставила сотни людей в тупик

В социальной сети Х (ранее Twitter) появилась новая головоломка, которая заставляет пользователей спорить друг с другом. На изображении нарисованы круги, которые надо просто посчитать. В центре картинки нарисована геометрическая фигура, а сверху написан текст, который гласит: «How many circles do you see? Think about it!!!» («Сколько кругов вы видите? Подумайте об этом!!!»).