Простая головоломка поставила сотни людей в тупик

В социальной сети Х (ранее Twitter) появилась новая головоломка, которая заставляет пользователей спорить друг с другом. На изображении нарисованы круги, которые надо просто посчитать. В центре картинки нарисована геометрическая фигура, а сверху написан текст, который гласит: «How many circles do you see? Think about it!!!» («Сколько кругов вы видите? Подумайте об этом!!!»).
На первый взгляд, на изображении всего три круга. Однако не все так просто. Еще раз прочитайте вопрос и подумайте, правильно ли вы его поняли.
Ответ
Автор публикации ответил, что кругов на самом деле 14. Помимо очевидных геометрических фигур, подобие их также есть в тексте вопроса. Это означает, что такие буквы, как «а», «о», «е» и «d» также идут в счет.
В тексте всего 11 букв с кругами внутри них, следовательно, 11 букв плюс три основных круга в сумме дают 14.
Споры
Пользователи сети начали спорить с автором публикации, так как, по логике, тогда и слово «круг» должно считаться геометрической фигурой. Так комментаторы считают, что стоит обратить внимание и на точки над буквой «i», а также на восклицательный и вопросительный знаки, так как там тоже имеются маленькие круги.
Но автор продолжает утверждать, что правильный ответ — 14.
Это не первый случай, когда головоломка ставит в тупик пользователей Сети. Недавно комментаторы не могла договориться, какие цифры находятся внутри синего круга.
Анна Морозова