Просмотр коротких роликов может ухудшить качество сна и аппетит

Как рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» психиатр Александр Федорович, во время еды, общения, влюбленности и при других обстоятельствах вырабатываются гормоны. Это происходит в том числе и при просмотре роликов в соцсетях. Это ухудшает память, снижает умственные способности, приводит к определенным нарушениям сна, аппетита. Также просмотр клипов может способствовать нарушению кровотока. Это приводит к головным болям, общей слабости. Кроме того, такой досуг портит зрение, позвоночник (во время «залипания» в телефон свисает голова), может способствовать развитию геморроя на фоне гиподинамии.
Вместе с тем психиатр рассказал, что сравнивать зависимость от клипов с наркотической неуместно. Дело в том, что химические вещества обеспечивают химическую зависимость — то есть ту, которую мы можем определить на химическом уровне.
«Да, гормональный фон меняется, но наркотики — это не гормональный фон, это физические функции, функции печени, функции мозга, функции, определяющие качество сосудистого русла, в частности, капиллярной сети, то есть мы это можем выявить», — пояснил эксперт.
Ранее исследователи из Китая сообщили, что ролики вызывают зависимость, сравнимую с героином. Их анализ показал, что просмотр видео приводит к изменениям в мозге. Так, у участников эксперимента за два месяца объем серого вещества в орбитофронтальной коре уменьшился на 2,3%. Также люди засыпали на 40% дольше, их качество сна снизилось на 30%, а у половины развилась хроническая бессонница. Кроме того, 64% респондентов испытывали нарастающую тревогу, от которой помогали избавляться соцсети.
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