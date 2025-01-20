Просмотр коротких роликов может ухудшить качество сна и аппетит

Как рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» психиатр Александр Федорович, во время еды, общения, влюбленности и при других обстоятельствах вырабатываются гормоны. Это происходит в том числе и при просмотре роликов в соцсетях. Это ухудшает память, снижает умственные способности, приводит к определенным нарушениям сна, аппетита. Также просмотр клипов может способствовать нарушению кровотока. Это приводит к головным болям, общей слабости. Кроме того, такой досуг портит зрение, позвоночник (во время «залипания» в телефон свисает голова), может способствовать развитию геморроя на фоне гиподинамии.