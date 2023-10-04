Прошлое и будущее науки: лауреаты Нобелевской премии из России
Химики, физики, медики, литераторы и политические деятели, которые вдохновляют молодое поколение ученых стремиться к вершинам.
Химики, физики, медики, литераторы и политические деятели, которые вдохновляют молодое поколение ученых стремиться к вершинам.
1904 год, Нобелевская премия по физиологии и медицине, Иван Павлов
Физиолог Иван Павлов стал первым российским лауреатом Нобелевской премии. Награду ему присудили «за работу по физиологии пищеварения».
1908 год, Нобелевская премия по физиологии и медицине, Илья Мечников
Нобелевскую премию Илье Мечникову присудили «за труды по иммунитету».
1933 год, Нобелевская премия по литературе, Иван Бунин
Писателю Ивану Бунину Нобелевскую премию «за правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер».
1956 год, Нобелевская премия по химии, Николай Семенов
Химику Николаю Семенову Нобелевскую премию присудили «за исследования в области механизма химических реакций».
1958 год, Нобелевская премия по литературе, Борис Пастернак
До присуждения Нобелевской премии по литературе писателя Бориса Пастернака выдвигали на нее не менее четырех раз. В 1958 году среди претендентов был и Михаил Шолохов, который стал лауреатом в 1965-м. Пастернак с 1945 по 1955 год работал над романом «Доктор Живаго». Нобелевскую премию по литературе Пастернаку присудили «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Против писателя в СССР началась кампания травли. Из-за массового давления Пастернак отказался от премии.
1958 год, Нобелевская премия по физике, Павел Черенков и Илья Франк
В 1934 году Павел Черенков заметил специфическое голубое свечение прозрачных жидкостей при облучении быстрыми заряженными частицами и выявил, что оно отличается от флуоресцентного. Через два года ученый установил основное свойство этого явления — направленность, образование светового конуса, ось которого совпадает с траекторией движения частицы. Илья Франк продолжил изучать эту тему и занялся теоретическим описанием обнаруженного Черенковым явления.
1958 год, Нобелевская премия по физике, Игорь Тамм
К работе над теоретическим описанием излучения, которое заметил Павел Черенков, подключился и физик Игорь Тамм. Нобелевскую премию физики Черенков, Франк и Тамм получили «за открытие и истолкование эффекта Черенкова».
1962 год, Нобелевская премия по физике, Лев Ландау
Нобелевскую премию физик Лев Ландау получил «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия».
1964 год, Нобелевская премия по физике, Николай Басов
Физику Николаю Басову Нобелевскую премию присудили за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе».
1964 год, Нобелевская премия по физике, Александр Прохоров
Вместе с Николаем Басовым Нобелевскую премию «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе», получил физик Александр Прохоров.
1965 год, Нобелевская премия по литературе, Михаил Шолохов
Шолохова, написавшего роман-эпопею «Тихий Дон», наградили «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».
1970 год, Нобелевская премия по литературе, Александр Солженицын
Писатель Александр Солженицын получил Нобелевскую премию «за нравственную силу, с которой следовал непреложным традициям русской литературы».
1975 год, Нобелевская премия по экономике, Леонид Канторович
Математику и экономисту Леониду Канторовичу Нобелевскую премию присудили «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Награду он разделил с американским экономистом Тьяллингом Купмансом.
1975 год, Нобелевская премия мира, Андрей Сахаров
Физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».
1978 год, Нобелевская премия по физике, Петр Капица
Физик Петр Капица получил Нобелевскую премию «за базовые исследования и открытия в физике низких температур». Половину премии в том году присудили американцам — астрофизику Арно Пензиасу и физику Роберту Вильсону за открытие реликтового микроволнового излучения.
1978 год, Нобелевская премия по литературе, Иосиф Бродский
Нобелевскую премию по литературе поэт получил «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии».
1990 год, Нобелевская премия мира, Михаил Горбачев
Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира «в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». При нем началась перестройка в Советском Союзе.
2000 год, Нобелевская премия по физике, Жорес Алферов
Жорес Алферов получил награду «за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотной и оптоэлектронике». Вместе с ним лауреатом Нобелевской премии стал исследователь немецкого происхождения Герберт Кремер; половину премии присудили также американскому ученому Джеку Килби «за вклад в изобретение интегральных схем».
2003 год, Нобелевская премия по физике, Виталий Гинзбург
Физик Виталий Гинзбург получил Нобелевскую премию «за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести».
2003 год, Нобелевская премия по физике, Алексей Абрикосов
Вместе с Виталием Гинзбургом Нобелевскую премию «за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести» присудили Алексею Абрикосову.
2010 год, Нобелевская премия по физике, Константин Новоселов и Андрей Гейм
Родившимся в СССР физикам Константину Новоселову и Андрею Гейму присудили Нобелевскую премию за «передовые опыты с двумерным материалом — графеном».
2021 год, Нобелевская премия мира, Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом)
Премию мира присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».
2022 год, Нобелевская премия мира, «Мемориал» (признан в РФ иноагентом)
В 2022 году одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира стала российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иногентом и ликвидирована). Нобелевский комитет отметил ее выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека, злоупотребления властью и демонстрацию значения гражданского общества для мира и демократии.
2023 год, Нобелевская премия по химии, Алексей Екимов
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и россиянину Алексею Екимову. Все трое работают в США. Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек».
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии. В этом году одним из ее лауреатов стал русский ученый Алексей Екимов. С 1999 года он работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США.
Вместе со своими соавторами, Мунги Дж. Бавенди из Массачусетского технологического института и Луи Брусом, сотрудником Колумбийского университета, Екимов получил награду «за открытие и синтез квантовых точек». Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.
Свою работу Екимов начал в начале 1980-х годов — тогда ему удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Его разработки продолжили Луи Брюс и Мунги Бавенди.
Мы поздравляем лауреатов и вспоминаем предшественников Екимова, которые по совместительству являются его земляками.
Олеся Маевская