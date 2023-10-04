16:49 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Прошлое и будущее науки: лауреаты Нобелевской премии из России

Химики, физики, медики, литераторы и политические деятели, которые вдохновляют молодое поколение ученых стремиться к вершинам.

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РИА "Новости"
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1904 год, Нобелевская премия по физиологии и медицине, Иван Павлов

Физиолог Иван Павлов стал первым российским лауреатом Нобелевской премии. Награду ему присудили «за работу по физиологии пищеварения».

РИА "Новости"
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1908 год, Нобелевская премия по физиологии и медицине, Илья Мечников

Нобелевскую премию Илье Мечникову присудили «за труды по иммунитету». 

РИА "Новости"
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1933 год, Нобелевская премия по литературе, Иван Бунин

Писателю Ивану Бунину Нобелевскую премию «за правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер». 

РИА "Новости"
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1956 год, Нобелевская премия по химии, Николай Семенов

Химику Николаю Семенову Нобелевскую премию присудили «за исследования в области механизма химических реакций». 

РИА "Новости"
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1958 год, Нобелевская премия по литературе, Борис Пастернак

До присуждения Нобелевской премии по литературе писателя Бориса Пастернака выдвигали на нее не менее четырех раз. В 1958 году среди претендентов был и Михаил Шолохов, который стал лауреатом в 1965-м. Пастернак с 1945 по 1955 год работал над романом «Доктор Живаго». Нобелевскую премию по литературе Пастернаку присудили «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Против писателя в СССР началась кампания травли. Из-за массового давления Пастернак отказался от премии.

РИА "Новости"
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1958 год, Нобелевская премия по физике, Павел Черенков и Илья Франк

В 1934 году Павел Черенков заметил специфическое голубое свечение прозрачных жидкостей при облучении быстрыми заряженными частицами и выявил, что оно отличается от флуоресцентного. Через два года ученый установил основное свойство этого явления — направленность, образование светового конуса, ось которого совпадает с траекторией движения частицы. Илья Франк продолжил изучать эту тему и занялся теоретическим описанием обнаруженного Черенковым явления.

РИА "Новости"
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1958 год, Нобелевская премия по физике, Игорь Тамм

К работе над теоретическим описанием излучения, которое заметил Павел Черенков, подключился и физик Игорь Тамм. Нобелевскую премию физики Черенков, Франк и Тамм получили «за открытие и истолкование эффекта Черенкова».

РИА "Новости"
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1962 год, Нобелевская премия по физике, Лев Ландау

Нобелевскую премию физик Лев Ландау получил «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия». 

РИА "Новости"
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1964 год, Нобелевская премия по физике, Николай Басов

Физику Николаю Басову Нобелевскую премию присудили за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе». 

РИА "Новости"
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1964 год, Нобелевская премия по физике, Александр Прохоров

Вместе с Николаем Басовым Нобелевскую премию «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе», получил физик Александр Прохоров.

РИА "Новости"
11/24

1965 год, Нобелевская премия по литературе, Михаил Шолохов

Шолохова, написавшего роман-эпопею «Тихий Дон», наградили «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». 

РИА "Новости"
12/24

1970 год, Нобелевская премия по литературе, Александр Солженицын

Писатель Александр Солженицын получил Нобелевскую премию «за нравственную силу, с которой следовал непреложным традициям русской литературы». 

РИА "Новости"
13/24

1975 год, Нобелевская премия по экономике, Леонид Канторович

Математику и экономисту Леониду Канторовичу Нобелевскую премию присудили «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Награду он разделил с американским экономистом Тьяллингом Купмансом.

РИА "Новости"
14/24

1975 год, Нобелевская премия мира, Андрей Сахаров

Физик-теоретик, один из создателей водородной бомбы Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

РИА "Новости"
15/24

1978 год, Нобелевская премия по физике, Петр Капица

Физик Петр Капица получил Нобелевскую премию «за базовые исследования и открытия в физике низких температур». Половину премии в том году присудили американцам — астрофизику Арно Пензиасу и физику Роберту Вильсону за открытие реликтового микроволнового излучения.

РИА "Новости"
16/24

1978 год, Нобелевская премия по литературе, Иосиф Бродский

Нобелевскую премию по литературе поэт получил «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». 

РИА "Новости"
17/24

1990 год, Нобелевская премия мира, Михаил Горбачев

Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира «в знак признания ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». При нем началась перестройка в Советском Союзе.

РИА "Новости"
18/24

2000 год, Нобелевская премия по физике, Жорес Алферов

Жорес Алферов получил награду «за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотной и оптоэлектронике». Вместе с ним лауреатом Нобелевской премии стал исследователь немецкого происхождения Герберт Кремер; половину премии присудили также американскому ученому Джеку Килби «за вклад в изобретение интегральных схем».

РИА "Новости"
19/24

2003 год, Нобелевская премия по физике, Виталий Гинзбург

Физик Виталий Гинзбург получил Нобелевскую премию «за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести».

Reuters
20/24

2003 год, Нобелевская премия по физике, Алексей Абрикосов

Вместе с Виталием Гинзбургом Нобелевскую премию «за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести» присудили Алексею Абрикосову. 

AP 2023
21/24

2010 год, Нобелевская премия по физике, Константин Новоселов и Андрей Гейм

Родившимся в СССР физикам Константину Новоселову и Андрею Гейму присудили Нобелевскую премию за «передовые опыты с двумерным материалом — графеном».

AP 2023
22/24

​2021 год, Нобелевская премия мира, Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом)

Премию мира присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

РИА "Новости"
23/24

​2022 год, Нобелевская премия мира, «Мемориал» (признан в РФ иноагентом)

В 2022 году одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира стала российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иногентом и ликвидирована). Нобелевский комитет отметил ее выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека, злоупотребления властью и демонстрацию значения гражданского общества для мира и демократии.

AFP 2023
24/24

2023 год, Нобелевская премия по химии, Алексей Екимов

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии Мунги Дж. Бавенди, Луи Брусу и россиянину Алексею Екимову. Все трое работают в США. Премию вручили «за открытие и синтез квантовых точек». 

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по химии. В этом году одним из ее лауреатов стал русский ученый Алексей Екимов. С 1999 года он работает главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology Inc., США.

Вместе со своими соавторами, Мунги Дж. Бавенди из Массачусетского технологического института и Луи Брусом, сотрудником Колумбийского университета, Екимов получил награду «за открытие и синтез квантовых точек». Квантовые точки широко используются в таких областях, как современные светодиодные телевизионные экраны, солнечные панели, а также в медицине — они могут помочь хирургам удалять опухоли.

Свою работу Екимов начал в начале 1980-х годов — тогда ему удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Его разработки продолжили Луи Брюс и Мунги Бавенди.

Мы поздравляем лауреатов и вспоминаем предшественников Екимова, которые по совместительству являются его земляками.

Олеся Маевская

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