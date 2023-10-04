Прошлое и будущее науки: лауреаты Нобелевской премии из России

До присуждения Нобелевской премии по литературе писателя Бориса Пастернака выдвигали на нее не менее четырех раз. В 1958 году среди претендентов был и Михаил Шолохов, который стал лауреатом в 1965-м. Пастернак с 1945 по 1955 год работал над романом «Доктор Живаго». Нобелевскую премию по литературе Пастернаку присудили «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Против писателя в СССР началась кампания травли. Из-за массового давления Пастернак отказался от премии.