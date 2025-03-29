Прощенное убийство. Как Алек Болдуин избежал ответственности

В Сети опубликован трейлер фильма «Ржавчина» (в оригинале — Rust), выход которого анонсирован на 2 мая. В другом случае эта новость удостоилась бы пары заметок в профильной прессе — фильм не выделяется практически ничем, а показывать его будут, похоже, только на онлайн-сервисах вроде «видео по запросу». Но продюсеры постарались появление трейлера обставить максимально незаметно — ни громких анонсов, ни каких-то заявлений. Да и то понятно — внимания у этого фильма и так было больше, чем нужно.
Что это за фильм?
В принципе, «Ржавчина» — это изначально очень скромный проект. Бюджет был около $6 млн, звезд среди исполнителей ролей по минимуму. Даже сюжет, по большому счету, стандартный — Дикий Запад конца XIX века, стареющий преступник Харланд Раст, который прячется от правосудия, вынужден покинуть своё укрытие, чтобы спасти 13-летнего племянника, приговоренного к повешению за случайное убийство, и бежит вместе с ним в Мексику от известного охотника за головами. Раста играет Алек Болдуин — представитель большой актерской семьи Болдуинов, но именно он больше известен по участию в юмористической передаче «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), где когда-то довольно похоже изображал Дональда Трампа.
Фильм был анонсирован в мае 2020 года, а режиссером был назначен не слишком известный постановщик Джоэл Соуза, который отметился в 2019-м заметным триллером «Полицейский седан». Съемки начались осенью 2021-го, но уже в октябре их пришлось прервать из-за серьезного инцидента — во время работы над одной из сцен Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, смертельно ранил оператора Галину Хатчинс, а на излете пуля попала и в Соуза.
Кто такая Галина Хатчинс
Настоящая фамилия оператора — Андросович. Родилась она на территории УССР в 1979 году, долго жила на военной базе возле Мурманска, где служил её отец, но с развалом СССР семья вернулась обратно в Житомирскую область. Она получила два высших образования — окончила Национальный аграрный университет и Киевский национальный университет (бывший государственный), работала журналистом в Восточной Европе. Во время поездки в США познакомилась с американцем Мэттью Хатчинсом, пара поженилась, у них родился сын. В итоге она решила делать карьеру в кино, поступила в Консерваторию Американского института кино, получила специальность оператора, участвовала в нескольких скромных проектах, а в 2021-м получила предложение присоединиться к съемочной группе «Ржавчины».
Чем всё закончилось
Стрельба на съемочной площадке наделала много шума. Съемки картины были остановлены; пошли разговоры о том, что этот проект и вовсе будет закрыт. Полиция начала расследование, которое продолжалось больше года и закончилось вполне предсказуемо. Обвинение было предъявлено двум участникам инцидента — Болдуину, который и нажал спусковой крючок, и работавшей в фильме консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид. При этом так и не было установлено, откуда взялись боевые патроны и кто зарядил ими оружие, с которым снимался Болдуин.
В январе 2024-го обвинение Болдуину ужесточили — теперь его обвиняли не просто в непредумышленном убийстве, а в убийстве из-за небрежного обращения с огнестрельным оружием, а также в преступной халатности и безразличию по отношению к другим и их безопасности. В принципе, Болдуин был одним из основных продюсеров «Ржавчины», так что, наверное, прокуроры штата Нью-Мексико имели основания для ужесточения своей позиции.
С Гутьеррес-Рид разобрались в апреле 2024-го — она получила 18 месяцев тюрьмы за нарушение правил безопасности. Болдуину пришлось ждать до июля — и тогда случилось совершенно необъяснимое: судья Мари Соммер просто-напросто закрыла дело против него без права повторного обвинения. Фактически это означало, что Болдуин останется без наказания — и как человек, непосредственно выпустивший пулю, и как продюсер, не обеспечивший порядок на площадке.
Последствий у происшествия, можно сказать, не было. Был организован некий фонд, который поддерживал женщин, решивших стать операторами, а Болдуин стал чаще молиться — отменять его никто не подумал. Да ещё раздались очередные призывы запретить боевое оружие в кино и заменить его аналогами для страйкбола или компьютерными спецэффектами. Подобные призывы звучали и раньше — особенно громко после трагедии 1993 года, когда на съемочной площадке фильма «Ворон» был застрелен актер Брендон Ли, сын Брюса Ли.
Кроме того, продюсерам пришлось урегулировать судебные споры с семьей Хатчинс — эти суды были завершены в конце 2022 года, а муж убитой женщины стал одним из исполнительных продюсеров картины.
Съемки же «Ржавчины» возобновлялись и останавливались несколько раз — в основном из-за судов, но были продолжены в апреле 2023 года и продолжались до мая. Из актерского состава ушли лишь двое — у них начинались другие проекты, и дольше оставаться на этом они не могли. Хатчинс с итоге заменила другая женщина-оператор Бьянка Клайн.
Первый показ картины состоялся в Польше 20 ноября 2024 года на операторском фестивале — его посвятили памяти Хатчинс; ни Болдуин, ни другие участники съемочной группы не приехали. Права на прокат за пределами США были выкуплены ещё на стадии анонса — и, возможно, картину всё-таки покажут в каких-то странах. А в США фильм выйдет 2 мая прямиком на сервисах «видео по запросу». Рисковать с прокатом продюсеры не решились.