Прощенное убийство. Как Алек Болдуин избежал ответственности

В Сети опубликован трейлер фильма «Ржавчина» (в оригинале — Rust), выход которого анонсирован на 2 мая. В другом случае эта новость удостоилась бы пары заметок в профильной прессе — фильм не выделяется практически ничем, а показывать его будут, похоже, только на онлайн-сервисах вроде «видео по запросу». Но продюсеры постарались появление трейлера обставить максимально незаметно — ни громких анонсов, ни каких-то заявлений. Да и то понятно — внимания у этого фильма и так было больше, чем нужно.