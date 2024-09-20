Прощай, «трешка»! Эксперты назвали модели покидающих наш рынок иномарок

Популярные у россиян «японки» и «европейцы» могут не выдержать удар ставок утилизационного сбора. Из-за этого часть моделей может навсегда уйти с отечественного авторынка. Какие еще изменения ожидают россиян, объяснили эксперты aif.ru.
«Первыми под ценовой удар попадут “японцы” и “немцы”, то есть автомобили, которые до этого завозили в Россию по параллельному импорту, — отмечает автоэксперт и автоблогер Сергей Логинов. — Уйдут с рынка наиболее популярные модели с объемами двигателя от двух до трех литров. Навскидку можно назвать наиболее популярные модели — Toyota RAV 4, Camry, BMW».
По словам Логинова, резко подорожают подержанные — пятилетние — «трешки» BMW X3. «Утильсбор для них станет существенно выше, — отмечает он. — С одной стороны, машины эти были в среднем ценовом сегменте — до 5 млн руб., но теперь они станут стоить свыше 6 млн, и это только навскидку». Так что теперь такая покупка, по его словам, станет далеко не столь очевидной, и их судьба на нашем рынке незавидна.
У «китайцев», по мнению Логинова, таких проблем возникнуть не должно, так как большая их часть имеет объем 1,5−2 литра, что умещается в рамки утильсбора.
«Насчет конкретных моделей сказать сложно, но в конечном итоге выживут либо премиальные марки, у которых цена имеет второстепенное значение, либо те марки, сборка которых будет локализована в России, — отмечает автоэксперт Евгений Соловьев. — Остальные по большей части будут вынуждены покинуть наш рынок».
«Вероятно, Geely, которые на данный момент локализованы только в Беларуси под брендом Belgee», — отметил эксперт.