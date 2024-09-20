Прощай, «трешка»! Эксперты назвали модели покидающих наш рынок иномарок

По словам Логинова, резко подорожают подержанные — пятилетние — «трешки» BMW X3. «Утильсбор для них станет существенно выше, — отмечает он. — С одной стороны, машины эти были в среднем ценовом сегменте — до 5 млн руб., но теперь они станут стоить свыше 6 млн, и это только навскидку». Так что теперь такая покупка, по его словам, станет далеко не столь очевидной, и их судьба на нашем рынке незавидна.