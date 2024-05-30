Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк

Заворотнюк воплотила на экране Александру Смирнову-Россет, фрейлину императорского двора, одну из самых образованных и остроумных женщин своего времени. Вжиться в образ жившей за два столетия до тебя светской дамы — само по себе дело непростое, а если учесть, что Смирнова-Россет была собеседницей Пушкина, Лермонтова, Гоголя, то задача вообще окажется не для всех подъемной. Анастасии Заворотнюк, однако, это удалось.