Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк

Смерть — это всегда страшно, но когда она настигает человека в самом расцвете, на новом этапе жизни, это трагедия вдвойне. И смерть Анастасии Заворотнюк, безвременно ушедшей в 53 года, потрясла, без преувеличения, всех. Ужасная, неизлечимая болезнь, унесшая замечательную актрису, мать троих детей многих, вероятно, заставила по-иному взглянуть и на собственные судьбы. «Известия» вспоминают, кем была для россиян Анастасия Заворотнюк.
Вся страна знала ее как няню Вику. Роль, полученная ей совершенно случайно, превратила снятый по американской лицензии сериал из проходной поделки в маленький шедевр — и, более того, настоящую, свою, родную историю. Американскую «Няню» адаптировали в нескольких странах мира, но именно российскую версию, как правило, называют лучшей версией.
И во многом это заслуга именно Заворотнюк, сумевшей найти нужную интонацию и воплотить на экране веселую, никогда не теряющую оптимизма, почти фольклорную «хохлушку» из Мариуполя Викторию Прутковскую, по воле судьбы попавшую в воспитательницы отпрысков состоятельного московского семейства.
Характерный акцент ее героини многие принимали за аутентичный, но на самом деле Заворотнюк родилась в Астрахани в интеллигентной артистической семье (мама — театральная актриса, отец — режиссер, член Академии российского телевидения).
Разумеется, девочка с детства мечтала о карьере на сцене — занималась музыкой и танцами, выступала с детским ансамблем «Лотос». По окончании школы поступила на исторический, но, как говорится, гены взяли свое — и она ушла учиться актерскому ремеслу в Школу-студию МХАТ. Ей повезло попасть на курс знаменитого актера и педагога Авангарда Леонтьева, воспитавшего таких звезд, как Евгений Миронов, Олеся Судзиловская, Денис Суханов, Владимир Машков.
В 1991-м Заворотнюк впервые появилась на большом экране — в экранизации «Машеньки» Владимира Набокова, снятой Тамарой Павлюченко, а спустя два года, завершив обучение, актриса пришла в театр Олега Табакова, где прослужила 10 лет.
Именно так, на старомодный манер стоит говорить о ее работе на сцене — ибо Заворотнюк именно беззаветно служила Мельпомене, как это делали многие поколения русских актеров до эпохи «хайпа» и мимолетной скандальной славы, не гонясь за дешевой популярностью и упоминаниями в желтой прессе.
Любимой ролью Анастасии, по ее собственным словам, была Варя из спектакля «Страсти по Бумбарашу». Там же, в театре, она и подслушала свой знаменитый акцент — у старшей коллеги, Ольги Блок-Миримской.
Слава настигла Заворотнюк неожиданно — по ее собственному признанию, она попала в «Мою прекрасную няню» по чистой случайности: позвонили и пригласили. Непритязательный ситком не просто дал раскрыться актерскому дарованию Анастасии перед многомиллионной аудиторией — он, по сути, позволил ей отшлифовать свой талант до блеска, достичь которого удается немногим.\
Конечно, роль Вики стала для карьеры Заворотнюк в известном смысле роковой — персонаж оказался едва ли не больше своей создательницы. Но с такой проблемой приходилось иметь дело многим великим актерам: достаточно вспомнить Шона Коннери и Джеймса Бонда, Арнольда Шварценеггера и Терминатора, Сару Джессику Паркер и Кэрри Брэдшоу.
В каком-то отношении и Заворотнюк стала заложницей своей самой известной роли, но все же нельзя не вспомнить, что и в кино у актрисы были безусловные успехи — и до, и после Вики. Среди них можно назвать образ дочери священника Насти, первую заметную кинороль актрисы, в «Наследнике» (2002) Владимира Любомудрова.
И даже, пожалуй, роль суперагентессы ФСБ Мари/Дарьи в трэшовом, но не менее от того увлекательном боевике «Код Апокалипсиса» (2007). И, конечно, не самая известная даже поклонникам актрисы, но, несомненно, значимая для российского кино начала столетия роль в картине Натальи Бондарчук «Гоголь. Ближайший» (2009) — серьезном фильме для думающего зрителя.
Заворотнюк воплотила на экране Александру Смирнову-Россет, фрейлину императорского двора, одну из самых образованных и остроумных женщин своего времени. Вжиться в образ жившей за два столетия до тебя светской дамы — само по себе дело непростое, а если учесть, что Смирнова-Россет была собеседницей Пушкина, Лермонтова, Гоголя, то задача вообще окажется не для всех подъемной. Анастасии Заворотнюк, однако, это удалось.
Как удалось и сохранить собственную славу и после завершения «Няни». Она вела телепередачи, появлялась в новых проектах — последний, «Каспий 24», вышел в 2021 году. Не особо афишировала личную жизнь — как и подобает истинной звезде (к вящему недовольству таблоидов).
Совсем недавно, в 2018 году, в третий раз стала мамой — и вдруг страшный, неумолимый диагноз. Она не хотела обсуждать свое состояние, но, увы, шумиха в интернете, поднятая изданиями известного пошиба, едва не превратила болезнь Анастасии в сенсационное шоу, на которое так падки иные обитатели нынешнего информационного мира.
Впрочем, большинство читателей все же пропускали кричащие, иногда просто за пределами человеческой морали, заголовки в надежде, что текст под ними сообщит об улучшении здоровья кумира. Увы, чуда не случилось. После нескольких лет борьбы с недугом Анастасия Заворотнюк покинула нас навсегда — но ее роли, в первую очередь, конечно, никогда не унывающая и вечно молодая няня Вика останутся с нами на долгие годы.