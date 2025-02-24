«Просьба» или «прозьба»: как правильно пишется

Представим ситуацию: преподаватель в университете завершает занятие и оглашает домашнее задание. После пары студенты приходят домой, в тот же день или, может быть, на следующий открывают электронную платформу для обучения и видят в задании «прозьбу» не писать после 21:00. Авторитет преподавателя подпорчен, а ошибка моментально становится объектом мемов в студенческих чатах и группах. Чтобы такого не допустить, стоит уделить всего пять минут на чтение этой статьи и навсегда запомнить, как правильно пишется слово «просьба».
Как пишется согласно словарям русского языка: «просьба» или «прозьба»
Для того чтобы не ошибиться в слове «просьба» рассмотрим несколько способов.
Первый: запомнить правильное написание, заглянув в словарь. Четкое понимание смысла слова также способствует его запоминанию. Согласно «Большому толковому словарю русских существительных» просьба — это «обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, желания» (1).
Например: Убедительная просьба в тамбуре не курить.
Открыв «Большой универсальный словарь русского языка», видим следующую формулировку: «Обращение к кому-чему-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, какое-л. желание, исполнить что-л.» (2). Далее следуют примеры употребления: «обратиться с маленькой просьбой», «надоедать кому-либо с просьбами», «сделать что-либо по просьбе»
Также для запоминания слова не стоит забывать про регулярное чтение. Чем чаще человек видит те или иные слова в тексте, тем проще ему писать их, не задумываясь о правилах.
Проверочное слово к слову «просьба»
Второй способ: подобрать проверочное слово. Для этого нужно разобрать его по частям, или по-другому — провести морфемный анализ. Существительное «просьба» состоит из:
- корня прось-;
- суффикса -б-;
- окончания -а.
После разбора слова видим, что проблемная буква находится в корне — значит, можно подобрать однокоренное слово. Берем инфинитив «просить». В корне глагола тоже присутствует буква С. Это говорит о том, что и при написании существительного пишется она же.
Примеры правильного написания слова «просьба»
Один из самых долгих, но эффективных способов запомнить правописание слова — чтение. То же можно сказать и о рассмотрении его правильного написания в контексте предложений, особенно если они связаны с повседневной жизнью. Приведем несколько примеров:
- У меня будет одна маленькая просьба: не лезьте не в свое дело!
- У нее ко мне была просьба.
- Во время обеденного перерыва просьба не беспокоить.
- Мы подали просьбу в письменном виде.
- Вы не имеете ни малейшего такта, раз напоминаете мне об этой просьбе.
- Он должен мне денег, поэтому не откажет в просьбе.
- Позаботиться о дочери — это была его последняя просьба.
- Я не могу отказать матери в просьбе.
- Большая просьба — не беспокоить в нерабочее время.
- Я получил много просьб прислать подробную информацию о своем исследовании.
Почему это слово часто пишут с ошибкой
В русском языке существует процесс ассимиляции, когда один звук уподобляется другому. В слове «просьба» звук буквы Б озвончает звук глухой буквы С. Отсюда и растут ноги у жгучего желания написать букву З в этом слове. Об этом же говорит Георгий Мезенцев, директор Школы журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста:
— Слово «просьба» часто пишут с ошибкой, потому что в потоке речи звук С озвончается. Таким образом, слышится парный звонкий согласный звук З. Он и сбивает в определении орфограммы при написании слова, ведь когда мы говорим его, то не задумываемся о букве З или С.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— Запомнить верное написание слова нетрудно. Достаточно просто подобрать однокоренное слово — «просить», — рассказал Георгий Мезенцев. — Важно знать, что, чтобы проверить правильность слова, нужно подобрать к нему проверочное, в котором после проблемной буквы будет стоять гласный звук. В нашем случае это слово «просить», «попросить»
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
В русском языке достаточно слов, в которых легко перепутать буквы или их количество. Некоторые пришли из других языков, другие имеют разные фонетические и орфографические варианты. Предлагаем рассмотреть еще несколько примеров, которые не так просты, как кажутся.
1. Капучино, каппучино или каппучинно
Слово cappuccino пришло из Италии, но в русский язык перекочевало без удвоенных согласных. Свое название напиток получил из-за молочной пенки сверху, напоминающей капюшон капуцина. Поскольку в русском варианте слово, означающее последователя монашеского ордена, пишется без удвоенных букв, напиток, названный в его честь, этих букв тоже не имеет. На итальянском же языке и напиток, и монах именуются одинаково. Правильный вариант написания — «капучино». И только так.
2. Продюссер или продюсер
Чтобы написать это слово правильно, достаточно обратиться к английскому варианту producer, который пишется без второй буквы С. Верное написание — «продюсер».
3. Инцидент, инцедент или инциндент
Как и в случае со словом «продюсер», здесь можно обратиться как к старому латинскому варианту incidentis, так и к более современному английскому incident. В обоих случаях после буквы Ц не пишется Е, а после второй И не пишется Н. Правильный вариант — «инцидент».
4. Безплатный или бесплатный
Случай похож на ситуацию со словом «просьба», но здесь все дело в приставке. По правилам русского языка на конце приставок, оканчивающихся на З или С, перед глухой согласной корня всегда нужно писать С. Так что в этом случае правильным написанием будет только «бесплатно».
5. Выйграть или выиграть
Здесь можно пойти двумя способами. Во-первых, провести разбор слова, где вы- — приставка, -игр- — корень, -а- — суффикс, -ать — глагольное окончание. Во-вторых, подобрать проверочное слово «игра». В обоих случаях можно увидеть, что буквы Й тут нет. Правильный вариант только один — «выиграть».
Список источников
1. Бабенко Л. Большой толковый словарь русских существительных. 2008.
2. Морковкин В., Богачева Г., Луцкая Н. Большой универсальный словарь русского языка. 2019.
Эксперт: Георгий Мезенцев, директор Школы журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста