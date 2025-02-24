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«Просьба» или «прозьба»: как правильно пишется

В повседневной разговорной речи слово «просьба» обычно не вызывает трудностей, но на письме ситуация иная. Глухой звук буквы С подвергается озвончению из-за стоящей рядом звонкой согласной Б. Поэтому некоторые могут допустить ошибку и написать «прозьба», руководствуясь принципом: «как слышим, так и пишем».

Александр Бауман
Автор ВФокусе Mail
Мальчик размышляет, как пишется: «просьба» или «прозьба»
Источник: https://ru.freepik.com

Представим ситуацию: преподаватель в университете завершает занятие и оглашает домашнее задание. После пары студенты приходят домой, в тот же день или, может быть, на следующий открывают электронную платформу для обучения и видят в задании «прозьбу» не писать после 21:00. Авторитет преподавателя подпорчен, а ошибка моментально становится объектом мемов в студенческих чатах и группах. Чтобы такого не допустить, стоит уделить всего пять минут на чтение этой статьи и навсегда запомнить, как правильно пишется слово «просьба».

Как пишется согласно словарям русского языка: «просьба» или «прозьба»

Для того чтобы не ошибиться в слове «просьба» рассмотрим несколько способов.

Первый: запомнить правильное написание, заглянув в словарь. Четкое понимание смысла слова также способствует его запоминанию. Согласно «Большому толковому словарю русских существительных» просьба — это «обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, желания» (1).

Например: Убедительная просьба в тамбуре не курить.

Открыв «Большой универсальный словарь русского языка», видим следующую формулировку: «Обращение к кому-чему-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, какое-л. желание, исполнить что-л.» (2). Далее следуют примеры употребления: «обратиться с маленькой просьбой», «надоедать кому-либо с просьбами», «сделать что-либо по просьбе» и т. д.

Также для запоминания слова не стоит забывать про регулярное чтение. Чем чаще человек видит те или иные слова в тексте, тем проще ему писать их, не задумываясь о правилах.

Проверочное слово к слову «просьба»

Дети запоминают, как пишется: «просьба» или «прозьба»
Источник: Freepik

Второй способ: подобрать проверочное слово. Для этого нужно разобрать его по частям, или по-другому — провести морфемный анализ. Существительное «просьба» состоит из:

  • корня прось-;
  • суффикса -б-;
  • окончания .

После разбора слова видим, что проблемная буква находится в корне — значит, можно подобрать однокоренное слово. Берем инфинитив «просить». В корне глагола тоже присутствует буква С. Это говорит о том, что и при написании существительного пишется она же.

Примеры правильного написания слова «просьба»

Один из самых долгих, но эффективных способов запомнить правописание слова — чтение. То же можно сказать и о рассмотрении его правильного написания в контексте предложений, особенно если они связаны с повседневной жизнью. Приведем несколько примеров:

  • У меня будет одна маленькая просьба: не лезьте не в свое дело!
  • У нее ко мне была просьба.
  • Во время обеденного перерыва просьба не беспокоить.
  • Мы подали просьбу в письменном виде.
  • Вы не имеете ни малейшего такта, раз напоминаете мне об этой просьбе.
  • Он должен мне денег, поэтому не откажет в просьбе.
  • Позаботиться о дочери — это была его последняя просьба.
  • Я не могу отказать матери в просьбе.
  • Большая просьба — не беспокоить в нерабочее время.
  • Я получил много просьб прислать подробную информацию о своем исследовании.

Почему это слово часто пишут с ошибкой

В русском языке существует процесс ассимиляции, когда один звук уподобляется другому. В слове «просьба» звук буквы Б озвончает звук глухой буквы С. Отсюда и растут ноги у жгучего желания написать букву З в этом слове. Об этом же говорит Георгий Мезенцев, директор Школы журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста:

— Слово «просьба» часто пишут с ошибкой, потому что в потоке речи звук С озвончается. Таким образом, слышится парный звонкий согласный звук З. Он и сбивает в определении орфограммы при написании слова, ведь когда мы говорим его, то не задумываемся о букве З или С.

Советы эксперта, как запомнить верное написание слова

— Запомнить верное написание слова нетрудно. Достаточно просто подобрать однокоренное слово — «просить», — рассказал Георгий Мезенцев. — Важно знать, что, чтобы проверить правильность слова, нужно подобрать к нему проверочное, в котором после проблемной буквы будет стоять гласный звук. В нашем случае это слово «просить», «попросить» и т. д. Здесь после глухого согласного появляется гласная И, которая помогает ясно услышать этот звук и не ошибиться в написании. По этому правилу можно проверить, например, слово «косьба», где «косить» — проверочное слово. Другие существительные также отвечают правилу. Но, например, «свадьба» будет исключением, так как его однокоренное слово — «сватать».

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Учитель объясняет, как пишется: «просьба» или «прозьба»
Источник: Unsplash

В русском языке достаточно слов, в которых легко перепутать буквы или их количество. Некоторые пришли из других языков, другие имеют разные фонетические и орфографические варианты. Предлагаем рассмотреть еще несколько примеров, которые не так просты, как кажутся.

1. Капучино, каппучино или каппучинно

Слово cappuccino пришло из Италии, но в русский язык перекочевало без удвоенных согласных. Свое название напиток получил из-за молочной пенки сверху, напоминающей капюшон капуцина. Поскольку в русском варианте слово, означающее последователя монашеского ордена, пишется без удвоенных букв, напиток, названный в его честь, этих букв тоже не имеет. На итальянском же языке и напиток, и монах именуются одинаково. Правильный вариант написания — «капучино». И только так.

2. Продюссер или продюсер

Чтобы написать это слово правильно, достаточно обратиться к английскому варианту producer, который пишется без второй буквы С. Верное написание — «продюсер».

3. Инцидент, инцедент или инциндент

Как и в случае со словом «продюсер», здесь можно обратиться как к старому латинскому варианту incidentis, так и к более современному английскому incident. В обоих случаях после буквы Ц не пишется Е, а после второй И не пишется Н. Правильный вариант — «инцидент».

4. Безплатный или бесплатный

Случай похож на ситуацию со словом «просьба», но здесь все дело в приставке. По правилам русского языка на конце приставок, оканчивающихся на З или С, перед глухой согласной корня всегда нужно писать С. Так что в этом случае правильным написанием будет только «бесплатно».

5. Выйграть или выиграть

Здесь можно пойти двумя способами. Во-первых, провести разбор слова, где вы- — приставка, -игр- — корень, -а- — суффикс, -ать — глагольное окончание. Во-вторых, подобрать проверочное слово «игра». В обоих случаях можно увидеть, что буквы Й тут нет. Правильный вариант только один — «выиграть».

Список источников

1. Бабенко Л. Большой толковый словарь русских существительных. 2008.

2. Морковкин В., Богачева Г., Луцкая Н. Большой универсальный словарь русского языка. 2019.

Эксперт: Георгий Мезенцев, директор Школы журналистики имени Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста