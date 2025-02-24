«Просьба» или «прозьба»: как правильно пишется

— Запомнить верное написание слова нетрудно. Достаточно просто подобрать однокоренное слово — «просить», — рассказал Георгий Мезенцев. — Важно знать, что, чтобы проверить правильность слова, нужно подобрать к нему проверочное, в котором после проблемной буквы будет стоять гласный звук. В нашем случае это слово «просить», «попросить» и т. д. Здесь после глухого согласного появляется гласная И, которая помогает ясно услышать этот звук и не ошибиться в написании. По этому правилу можно проверить, например, слово «косьба», где «косить» — проверочное слово. Другие существительные также отвечают правилу. Но, например, «свадьба» будет исключением, так как его однокоренное слово — «сватать».