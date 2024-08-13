Пророчество священника о России начало сбываться в 2024 году

Незадолго до кончины у священника было видение о будущем России. В нем ему явились такие исторические события, как окончание жизни императора, разгром церквей, революция и глобальная война наших дней.
Иоанн Кронштадтский сумел назвать точные годы, в которые России придется столкнуться с серьезными испытаниями. Среди них были 1914, 1917, 1922, 1930,1933 и 2024 год. Нет никаких толкований последней даты, однако она может стать ключевой для дальнейшего развития российской истории.
Ранее верующая женщина рассказала о чуде, произошедшем со статуей Девы Марии. Прихожанка заявила, что статуя святой закрыла и открыла глаза.