Пророчество священника о России начало сбываться в 2024 году

Иоанн Кронштадтский сумел назвать точные годы, в которые России придется столкнуться с серьезными испытаниями. Среди них были 1914, 1917, 1922, 1930,1933 и 2024 год. Нет никаких толкований последней даты, однако она может стать ключевой для дальнейшего развития российской истории.