Пророчества Игоря Талькова: какие песни исполнителя сбылись после его смерти

«Господин президент»
Свою песню «Господин президент» Игорь Тальков написал сразу после событий Августовского путча 1991 года. Эта композиция послужила своего рода обращением к тогдашнему президенту РСФСР Борису Ельцину. В ней содержатся несколько призывов, которые стали пророческими и сбылись уже после смерти артиста.
Во-первых, Тальков призывал Ельцина отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева: «Господин президент, почему ваш оппонент Горбачев от вас по левое плечо на съезде?!».
В результате, Горбачев покинул пост президента СССР в декабре 1991 года, через два месяца после смерти Талькова, а Ельцин стал единоличным главой суверенной России.
Во-вторых, Тальков призывал российского президента распустить Верховный Совет РСФСР: «Господин президент, разгоните свой конвент, не тошнит от речей в прошлом явных стукачей?».
В-третьих, певец призывал избавиться от советской символики, заменив ее на царскую: «Мы хотим вас попросить поскорее заменить на отечественный герб ненавистный людям серп и молот». После распада СССР так и произошло: государственным гербом РФ стал двуглавый орел.
«Россия»
В этой песне Тальков воспевает Российскую империю, которую считает эталонным периодом в истории России. Исполнитель выражает надежду на возвращение ее атрибутов, например, о возврате Петербургу, который тогда был Ленинградом, исторического названия: «Твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков».
Песня была написана Тальковым в 1989 году, а спустя два года, в сентябре 1991 года, городу на Неве в результате референдума было возвращено прежнее название — Санкт-Петербург, а в 1992 году новое наименование было закреплено в Конституции РСФСР.
Также в этой композиции есть такие строчки: «Священной музыкой времен над златоглавою
Москвою струился колокольный звон». Напомним, что в советский период церковь была под запретом, но после распада Союза в Москве вновь начали открываться храмы, о чем пел Тальков.
«Памяти Виктора Цоя»
В песне, посвященной советскому рок-музыканту Виктору Цою, Игорь Тальков предсказал свою скорую гибель, как это произошло с лидером группы «Кино». В частности, привлекает внимание его строчка: «Они уходят, не допев куплета». Что в конечном итоге и произошло с Тальковым, который был убит на собственном концерте, так и не успев исполнить все запланированные на этот вечер композиции.
Кроме того, в этой песне звучат такие слова: «А может быть, сегодня или завтра уйду и я таинственным гонцом». Эти строчки также могут трактоваться как предчувствие Талькова о скорой своей гибели. Как Цой покинул этот мир молодым, так и Талькову было суждено уйти молодым.
«Стоп! Думаю о себе»
В этой композиции Тальков рассуждает об истории советского периода в России. В частности, он упоминает эпохи правления Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, а после переходит к Михаилу Горбачеву. Тальков в своей песне призывает к свержению коммунистического строя: «Перестроились, ублюдки, во мгновенье ока, и пока они у трона, грош цена всем нам».
В декабре 1991 года одновременно с крушением Советского Союза настал конец коммунистическому режиму во главе с КПСС. Незадолго до этого Тальков предсказывал такой поворот событий, но ему лично не было суждено это увидеть своими глазами.