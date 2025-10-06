Пророчества Игоря Талькова: какие песни исполнителя сбылись после его смерти

Кроме того, в этой песне звучат такие слова: «А может быть, сегодня или завтра уйду и я таинственным гонцом». Эти строчки также могут трактоваться как предчувствие Талькова о скорой своей гибели. Как Цой покинул этот мир молодым, так и Талькову было суждено уйти молодым.