Пропавшие над Балтикой. Как летчики США сгинули у границ СССР

Как бы то ни было, советские летчики посчитали, что американцы вступили в бой. Из рапорта лейтенанта Ивана Тезяева: «После того, как самолёт-нарушитель открыл огонь по моему ведущему, я выпустил по нарушителю 15 снарядов. Нарушитель начал снижаться по курсу 270 градусов и скрылся в облаках, которые находились на высоте 500 метров над морем и приближались к береговой линии. Предполагается, что самолёт-нарушитель разбился в 5−10 километрах от берега».