Пропавшие над Балтикой. Как летчики США сгинули у границ СССР

Американка Джейн Рейнольдс несколько десятилетий провела в качестве военной вдовы «Холодной войны». Впрочем, сама она себя вдовой не считала, будучи уверенной, что ее муж, лейтенант ВВС США Роберт Рейнольдс, находится в ГУЛАГе.
Военная тайна
Джейн и ее дочь Кэролайн потратили 40 лет на поиски супруга и отца, пытаясь узнать о нем хоть какую-то информацию. Но на излете советской эпохи информация, полученная в советских архивах, поставила в истории точку — Роберта Рейнольдса никогда не было ни в советских тюрьмах, ни в психбольницах. Как и других членов экипажа американского самолета, сгинувшего 8 апреля 1950 года.
В конце 1940-х годов Соединенные Штаты вели практическую подготовку к возможной войне против СССР. Согласно планам, массированный авиаудар с применением ядерных и обычных бомб должен был сокрушить советский оборонительный потенциал.
Внимание, нарушитель!
В 1949 году Советский Союз испытал собственную атомную бомбу, но пыл американцев это охладило несильно. Командующий Стратегическими силами ВВС США Кертис Лемей, «крестный отец» бомбардировок Японии, требовал от своих пилотов подходить к границам СССР вплотную.
Число инцидентов росло, но до поры, до времени дело обходилось без жертв.
8 апреля 1950 года дежурная смена расквартированного под Калининградом 30-го гвардейского истребительного авиаполка получила команду на вылет. На подходе к советским рубежам был обнаружен американский военный самолет.
Советская сторона утверждала, что это была «Летающая крепость» B-29, американцы настаивали на том, что речь шла о частном самолете.
Лейтенанты против лейтенантов
Это был очередной полет с разведывательной миссией. На борту находился экипаж из 10 человек: командир лейтенант Джон Фетте, лейтенант Ховард Сисчеф, второй лейтенант Роберт Рейнольдс, мичман Томми Берджес, сержант Фрэнк Бекман, сержант Джо Даненс, сержант Джек Томас, рядовой Джозеф Джей Бурасса, рядовой Эдвард Перселл, рядовой Джозеф Норрис Ринниер.
На перехват американца отправились четыре Ла-11 — старшего лейтенанта Бориса Докина, лейтенанта Ивана Тезяева, старшего лейтенанта Анатолия Герасимова и лейтенанта Евграфа Сатаяева.
Советские самолеты успешно обнаружили американца, но вот где? Москва утверждала — разведчик вторгся в воздушное пространство СССР, Вашингтон это отрицал. Впрочем, позже в США признавали: американцы работали на грани фола, так что нарушение границы могло иметь место.
Старший лейтенант Докин приказал начать маневры для принуждения нарушителя к посадке на советский аэродром. Такие попытки делались и в предыдущих случаях, но американцам удавалось вывернуться.
Огонь на поражение
Джон Фетте не собирался попадать в плен, и, в соответствии с инструкцией, стал уходить от преследователей.
Докин в рапорте докладывал, что пытался пресечь побег: «Я дал предупредительную очередь — 12 снарядов. Нарушитель стал вести огонь по мне».
И вот здесь, пожалуй, заключается самое главное разночтение — американская сторона настаивала, что боеприпасов на борту разведчика не было. Спустя годы историки из США пришли к выводу, что ведомый Докина Тезяев, находившийся по другую сторону от Privateer, принял за огонь противника предупредительные залпы своего командира.
Как бы то ни было, советские летчики посчитали, что американцы вступили в бой. Из рапорта лейтенанта Ивана Тезяева: «После того, как самолёт-нарушитель открыл огонь по моему ведущему, я выпустил по нарушителю 15 снарядов. Нарушитель начал снижаться по курсу 270 градусов и скрылся в облаках, которые находились на высоте 500 метров над морем и приближались к береговой линии. Предполагается, что самолёт-нарушитель разбился в 5−10 километрах от берега».
Война холодная, жертвы реальные
К месту предполагаемого падения вышли как советские, так и западные корабли. «Улов», однако, был невелик — один спасательный жилет и два спасательных плота без людей.
Стороны обменивались взаимными обвинениями в связи со случившимся на дипломатическом уровне, но не реальными данными. Поэтому у американской стороны закрались подозрения, что кто-то из экипажа все-таки мог выжить и попасть в плен к русским. Эти предположения попали в американскую прессу, ответившую кричащими заголовками «Американские пилоты — в ГУЛАГе!» Родственникам экипажа пропавшего самолета это дало надежду на чудо — ведь американцы числились в военных документах не погибшими, а пропавшими без вести. В действительности, как уже было сказано, не выжил никто.
В Вашингтоне, оценив информацию о случившемся, сочли, что инцидент никак нельзя рассматривать как акт войны.
Разведывательные полеты у границ СССР не были прекращены, но новая директива предписывала не приближаться к советской территории на расстоянии менее 20 км.
Но, несмотря на это, в 1950-х — 1970-х годах авиация США в различных инцидентах, связанных со встречами с советскими коллегами, потеряла еще около 30 самолетов. Ведь термин «Холодная война» вовсе не говорит о ее безобидности.