Пропавшего кота нашли за 3000 километров от дома

Во время сильных январских морозов 2022 года в штате Техас пропал кот по кличке Шото. Хозяйка кота Карла и ее семья искали любимца, но спустя какое-то время смирились с печальной потерей.
Спустя более чем два года неизвестный человек принес истощенного уличного кота в приют Dakin Humane Society в Массачусетсе. Сотрудники приюта обнаружили под кожей кота микрочип, в который был вшит домашний адрес и телефон Карлы, а также кличка животного.
Приют рассказал в соцсетях, что поначалу хозяйка кота даже не поверила их звонку, сочтя его очередной рекламой — но как только поняла, что они не шутят, сразу же отправилась в путешествие на другой конец страны и уже спустя 26 часов воссоединилась с любимым питомцем.
Сотрудники приюта признают, что никто и никогда не узнает, какие приключения пришлось пережить коту по дороге в Массачусетс, с кем он встретился и какие переживания испытал — но они счастливы, что смогли помочь коту и хозяйке снова найти друг друга, а также напоминают о том, насколько полезными могут оказаться чипы для животных.
Ранее рассказывали про кота с куда более задокументированной жизнью: его научные работы набрали 132 цитирования в Google Академии.