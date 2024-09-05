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Пропавшего кота нашли за 3000 километров от дома

О счастливой истории рассказал американский приют для животных.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Dakin Humane Society

Во время сильных январских морозов 2022 года в штате Техас пропал кот по кличке Шото. Хозяйка кота Карла и ее семья искали любимца, но спустя какое-то время смирились с печальной потерей.

Спустя более чем два года неизвестный человек принес истощенного уличного кота в приют Dakin Humane Society в Массачусетсе. Сотрудники приюта обнаружили под кожей кота микрочип, в который был вшит домашний адрес и телефон Карлы, а также кличка животного.

Приют рассказал в соцсетях, что поначалу хозяйка кота даже не поверила их звонку, сочтя его очередной рекламой — но как только поняла, что они не шутят, сразу же отправилась в путешествие на другой конец страны и уже спустя 26 часов воссоединилась с любимым питомцем.

Сотрудники приюта признают, что никто и никогда не узнает, какие приключения пришлось пережить коту по дороге в Массачусетс, с кем он встретился и какие переживания испытал — но они счастливы, что смогли помочь коту и хозяйке снова найти друг друга, а также напоминают о том, насколько полезными могут оказаться чипы для животных.

Ранее рассказывали про кота с куда более задокументированной жизнью: его научные работы набрали 132 цитирования в Google Академии.