Пропавшего кота нашли за 3000 километров от дома

Сотрудники приюта признают, что никто и никогда не узнает, какие приключения пришлось пережить коту по дороге в Массачусетс, с кем он встретился и какие переживания испытал — но они счастливы, что смогли помочь коту и хозяйке снова найти друг друга, а также напоминают о том, насколько полезными могут оказаться чипы для животных.