Прокуратура рассказала о новом виде мошенничества с кодами телефонов

Ранее в ВТБ рассказали о мошеннической схеме с «генералом ФСБ». Злоумышленники пытаются запугать жертву подключением к разговору якобы представителя спецслужбы, а затем присылают ей СМС-сообщение или письмо на электронную почту, в котором говорится о попытке войти в его учетную запись с незнакомого устройства. Жертве предлагают перевести деньги на счет, которым на самом деле управляют мошенники.