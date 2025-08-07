Прокуратура потребовала запретить книги Виктора Суворова в РФ

Виктор Суворов издает книги на исторические темы. В 1990-х годах его публицистические произведения обрели широкую популярность. По словам Занко, книги автора до недавнего времени продавались на маркетплейсах, но скоро по решению прокуратуры окажутся под запретом на территории России.
«Виктор Суворов — псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, сбежавшего на Запад в семидесятые годы. Возомнив себя историком, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной», — рассказала Занко.
Парламентарий обратилась в Прокуратуру Санкт-Петербурга с запросом на проведение экспертизы. В ходе исследования выяснилось, что речь идет о более серьезных вещах, чем альтернативное мнение. Прокуроры выявили, что произведения Суворова «отрицают факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге, оскверняют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны».
По словам Занко, дело дошло до суда — Прокуратура Адмиралтейского района подала соответствующий иск. Слова депутата приводит издание «Фонтанка.ру».
«В суд уже направлен иск о признании информации, размещенной в этих книгах, запрещенной к распространению в нашей стране», — рассказала депутат.
Известно, что в трудах Виктора Суворова выдвигаются версии о якобы подготовке СССР к наступательной войне против Германии. В академической среде книги Суворова не считаются серьезными историческими исследованиями. По книге Суворова был снят фильм «Аквариум, или Одиночество шпиона» польским режиссером Антони Краузе.
Ранее адвокат рассказал, почему в России могут запретить песни группы «Агата Кристи». Запрет связан с упоминанием в хитах запрещенных веществ — ответственность за это ужесточается с 1 сентября 2025 года.