Прокуратура потребовала запретить книги Виктора Суворова в РФ

Виктор Суворов издает книги на исторические темы. В 1990-х годах его публицистические произведения обрели широкую популярность. По словам Занко, книги автора до недавнего времени продавались на маркетплейсах, но скоро по решению прокуратуры окажутся под запретом на территории России.