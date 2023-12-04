Прокопьев день. Что можно и чего нельзя 5 декабря 2023 года

5 декабря 2023 года Церковь вспоминает святого Прокопия. К этому времени выпадало много снега, а потому говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает». В этот день чтут и память святого благоверного князя Михаила Тверского. Князь добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть для того, чтобы предотвратить кровопролитную войну. Также продолжается празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Кто такой святой Прокопий?

Родился в Иерусалиме в христианской семье. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, читал проповеди, переводил Писание на сирийский язык и исцелял больных. Правитель Кесарии приказал схватить его и потребовал, чтобы Прокопий принес жертву языческим идолам. Тот отказался и палач отрубил ему голову. Так святой Прокопий окончил земное поприще и кратким путем был возведен к небу, получив мученический венец от Христа.

Что можно делать 5 декабря 2023 года?

Следует подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся.

День, когда надо внимательно слушать советы окружающих.

Что нельзя делать 5 декабря 2023 года?

Нельзя давать и просить в долг деньги, особенно соседям.

Нельзя также давать в долг продукты и вещи.

Нельзя начинать дальние путешествия.