«Проклятие южнокорейских президентов»: что это такое

Первый президент Южной Кореи, избиравшийся на первый пост четыре срока подряд. На время правления Ли Сын Мана пришлась гражданская война и раздел Кореи на Северную и Южную: с самого начала правления президент устраивал антикоммунистические гонения (записывая в коммунисты всех своих врагов). В 1960 году, накануне выборов, единственный оппонент Ли Сын Мана скончался, и президент победил как единственный кандидат. Тем не менее, спустя несколько месяцев его обвинили в фальсификации выборов, народ восстал, и режим Первой республики пал.