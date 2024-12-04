«Проклятие южнокорейских президентов»: что это такое

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ель неожиданно объявил в стране военное положение: он обосновал это решение заговором со стороны оппозиции и желанием защитить страну от сил, симпатизирующих режиму КНДР.
Спустя всего несколько часов парламент страны общим голосованием отменил военное положение: против решения президента выступили даже члены его партии. Вероятнее всего, политическая карьера Юн Сок Еля на этом завершится. Министр обороны тоже подал в отставку.
Любопытно здесь то, что это далеко не первый политический скандал в истории благополучной и богатой Южной Кореи. В короткой подборке вспоминаем судьбу всех первых лиц этой страны: чаще всего незавидную.
Ли Сын Ман (1948−1960)
Первый президент Южной Кореи, избиравшийся на первый пост четыре срока подряд. На время правления Ли Сын Мана пришлась гражданская война и раздел Кореи на Северную и Южную: с самого начала правления президент устраивал антикоммунистические гонения (записывая в коммунисты всех своих врагов). В 1960 году, накануне выборов, единственный оппонент Ли Сын Мана скончался, и президент победил как единственный кандидат. Тем не менее, спустя несколько месяцев его обвинили в фальсификации выборов, народ восстал, и режим Первой республики пал.
Юн Бо Сон (1960−1962)
За полтора года правления успел провести ряд либеральных реформ и усилить власть парламента, но на фоне экономического кризиса был смещен в результате военного путча под руководством генерал-майора Пак Чон Хи. Сам президент остался цел и невредим, и в дальнейшем еще дважды выдвигался на выборы, но оба раза проиграл.
Пак Чон Хи (1963−1979)
Человек, дольше всех руководивший страной. Пак Чон Хи стал автором «корейского экономического чуда», финансового расцвета страны. При этом все годы его авторитарного правления сопровождались государственным террором, подавлением гражданских волнений. В 1972 году президент объявил чрезвычайное положение и распустил парламент, чтобы править бессрочно. В 1979 году убит директором собственного Центрального разведывательного управления (про это даже сняли фильм).
Чхве Гю Ха (1979−1980)
Пробыл руководителем страны меньше года: в результате нового путча его сперва подчинил, а затем и вовсе сместил генерал Чон Ду Хван.
Чон Ду Хван (1981−1988)
Еще один авторитарный правитель, который жестко подавлял протесты и оппозицию (хотя корейцы считают его мягче предшественников). В 1988 году на фоне протестов ушел в отставку. В 1996 Чон Ду Хвана судили за коррупцию и организацию мятежа, приговорив к казни. Приговор заменили на пожизненное заключение, а через два года бывшего президента помиловали и выпустили на свободу.
Ро Дэ У (1988−1993)
Преемник Чон Ду Хвана, чья главная заслуга — демократизация политической системы: больше диктатур в стране не было. Несмотря на это, президент попал под суд в том же 1996 году за то же самое дело о коррупции: суд установил, что он принимал взятки под видом пожертвований и помогал предшественнику. Осужден на 22 года; затем приговор сократили до 17 лет, а в 1998 году Ро Дэ У помиловали.
Ким Ён Сам (1993−1998)
Сторонник демократии и ярый оппозиционер: Ким Ён Сам активно выступал против предыдущих руководителей страны. В кресле президента продолжил демократический курс и яростно боролся с коррупцией: под следствие попало почти 5 тысяч человек.
Впрочем, вскоре суд установил, что, борясь с одними бизнесменами, президент помогал другим, лояльным ему, а также потратил на предвыборную кампанию втрое больше, чем разрешает закон. рейтинг Ким Ён Сама упал с 80% до 3,8%, а его сын даже ненадолго попал в тюрьму.
Ким Дэ Чжун (1998−2003)
Единственный президент страны, не запятнавший себя ни единым скандалом. Политический диссидент: при режиме Пак Чон Хи пять лет сидел в тюрьме за правозащитную деятельность (а при Чон Ду Хване его за это чуть не казнили). Преодолел финансовый кризис 1997—1998 годов, работал над смягчением отношений с Северной Кореей, в 2000 году получил Нобелевскую премию мира за защиту демократии и прав человека в Южной Корее и в Восточной Азии.
Но Му Хен (2003−2008)
Старался продолжать политику предшественника, но из-за вмешательства в парламентские выборы чуть не лишился поста в результате импичмента в 2004 году. После отставки Но Му Хена сразу нескольких его коллег и родных обвинили в получении взяток: на фоне развивающегося антикоррупционного дела бывший президент покончил с собой.
Ли Мен Бак (2008−2013)
Победил на выборах с самой низкой явкой в истории страны. Вскоре рейтинг президента упал до 17% из-за соглашений о снятии пошлин с США на фоне кризиса. Тем не менее, Ли Мен Бак успешно завершил свой срок и даже частично восстановил доверие избирателей — но в 2018 году стал фигурантом сразу нескольких дел о растрате и взяточничестве на общую сумму в десятки миллионов долларов США. осужден на 17 лет, через 3 года помилован из-за плохого здоровья.
Пак Кын Хе (2013−2016)
Дочь диктатора Пак Чон Хи и лидер консервативной партии. В 2016 году лишилась поста в результате импичмента: Пак Кын Хе обвинили, что она принимала решения под влиянием друзей и допускала их к секретным документам. Еще через год ее обвинили во взяточничестве и приговорили к 25 годам тюрьмы (в 2022 году помиловали).
Мун Чжэ Ин (2017−2022)
Еще один лидер страны, чье правление обошлось без скандалов. Активный сторонник потепления в отношениях с КНДР, пытался реформировать систему крупных национальных корпораций (чеболей) — почти все коррупционные дела были связаны именно с ними. Предлагал передать президентскую резиденцию (Голубой дом) под музей. На следующих выборах передал полномочия действующему президенту Юн Сок Елю.
Что именно произошло в Южной Корее за последние два дня, в чем была причина переворота и что ждет страну, рассказываем в отдельном материале.