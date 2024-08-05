«Проклятие полотен»: мистические факты о картинах Репина

Смерть преследовала и тех, кто позировал художнику для других картин. Например, хирург Пирогов и композитор Мусоргский умерли на следующий день после того, как Репин закончил писать их портреты. Многие говорят, что некоторые личности страдали от недугов, которые и привели к летальному исходу. Однако гибли и абсолютно здоровые мужчины, которые стали натурщиками для картины «Бурлаки на Волге».