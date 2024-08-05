«Проклятие полотен»: мистические факты о картинах Репина

Картины Репина не раз связывали с мистикой. Многие натурщики, которые позировали для портретов, вскоре умирали, а написанные полотна обладали настолько мощной силой, что влияли на психику людей и физическое здоровье самого художника.
Собрали пять необъяснимых мистических фактов, связанных с творчеством Ильи Репина.
1. Недомогание из-за картины
В 1885 году Репин написал картину «Иоанн Грозный и его сын Иван». В это время у художника сначала начала болеть, а потом и вовсе отнялась правая рука. Помимо прочего, живописец впал в депрессию.
Согласно мистической версии, это все связано с картиной, на которой изображены Иоанн Грозный и его сын. Репин и сам признавался, что во время написания ему становилась страшно, поэтому художник отворачивался и прятал картину. Такое же впечатление полотно производило и на его друзей.
2. Истерические припадки, слезы и психические расстройства
Из-за изображения Иоанна Грозного и его сына пострадал иконописец Абрам Балашов. Когда он увидел полотно Репина, он накинулся на картину с ножом и порезал ее. После этого случая иконописца отправили в психиатрическую больницу.
Когда картину «Иоанн Грозный и его сын Иван» выставляли в Третьяковской галерее, посетители, которые рассматривали ее, впадали в ступор, начинали рыдать, а у некоторых случались истерические припадки.
Эксперты объясняют это реалистичностью картины, а много нарисованной крови воспринимается настоящей. Поэтому особо впечатлительные люди могут испытывать негативные эмоции.
3. Странное влияние в современном мире
27 мая 2022 года в Третьяковскую галерею спустя четыре года реставрации вернулась картина Репина «Иоанн грозный и его сын Иван».
Виновником долгой кропотливой работы реставраторов стал 37-летний посетитель галереи. Мужчина вышел из зала «Третьяковки», где висела картина, выпил в буфете 100 граммов водки, хотя не употреблял ее, а затем бросился обратно в зал.
Стекло, за которым находилось полотно Репина, мужчина разбил стойкой ограждения, а потом одним из крупных осколков порвал полотно в трех местах.
В течение следствия мужчина повторял одни и те же слова: «бес попутал», «накрыло», «крышу снесло». А еще утверждал, что чувствовал, что картина врет, и Иван Грозный сына не убивал. Судебная экспертиза признала преступника вменяемым и приговорил к тюремному заключению на два с половиной года.
4. Жертвы картин
Все натурщики Репина после написания полотен умирали, причем многие из них — не естественной смертью.
Так, в 1903 году художник завершил монументальную картину «Торжественное заседание Государственного совета». А когда в 1905 году случилась Первая русская революция, многие чиновники, изображенные на картине, были убиты.
Смерть преследовала и тех, кто позировал художнику для других картин. Например, хирург Пирогов и композитор Мусоргский умерли на следующий день после того, как Репин закончил писать их портреты. Многие говорят, что некоторые личности страдали от недугов, которые и привели к летальному исходу. Однако гибли и абсолютно здоровые мужчины, которые стали натурщиками для картины «Бурлаки на Волге».
5. Болезнь из-за картины
После того, как Репин написал портрет под названием «Мужик с дурным глазом», у него появились проблемы со здоровьем.
На полотне изображен дальний родственник Репина Иван Радов, который слыл в городе колдуном. После окончания работы над портретом художник подцепил лихорадку.
Репин жаловался своим друзьям, что, возможно, болезнь связана с этим колдуном. «Силу этого человека я сам испытал, причем дважды», — говорил художник.
Анна Морозова