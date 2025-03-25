Проклятие княжеских могил: священник объяснил, почему обходит курганы стороной

По его мнению, есть места, где земля хранит память о далеком прошлом. «Во Владимирской области, недалеко от Суздаля, сохранились курганы, которые местные жители называют княжескими. Говорят, что там покоятся воины и правители до крещения Руси. Старожилы утверждают, что в этих местах часто слышны странные звуки — ветер воет по-особенному, а иногда видят тени, которых быть не должно», — поделился священник.