Проклятие княжеских могил: священник объяснил, почему обходит курганы стороной

По его мнению, есть места, где земля хранит память о далеком прошлом. «Во Владимирской области, недалеко от Суздаля, сохранились курганы, которые местные жители называют княжескими. Говорят, что там покоятся воины и правители до крещения Руси. Старожилы утверждают, что в этих местах часто слышны странные звуки — ветер воет по-особенному, а иногда видят тени, которых быть не должно», — поделился священник.
Отец Андрей заявил, что знает случаи, когда священнослужители, пытавшиеся провести обряды над такими могилами, сталкивались с трудностями. Например, во время панихиды в безветренную погоду гасли свечи.
«Эти места не считаются “проклятыми” в прямом смысле, но требуют особого подхода. Мы не боимся, но уважаем тайну, которую эти земли хранят. Эти могилы — часть нашей истории», — добавил он.
Подобные древние захоронения можно найти по всей России — от Новгородской области до берегов Волги. Многие из них действительно связаны с дохристианскими временами, когда князья и их дружины хоронились по языческим обрядам.
Что касается упомянутого священником места, вероятно, речь идет о курганном могильнике в окрестностях села Гнездилово Суздальского района Владимирской области. Это единственный могильник в округе Суздаля, где были найдены остатки языческих погребений по обряду кремации, датируемые с начала X до рубежа