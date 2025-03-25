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Проклятие княжеских могил: священник объяснил, почему обходит курганы стороной

В России есть места, где священники с осторожностью подходят к проведению панихид. Речь идет о древних княжеских захоронениях, окруженных легендами. Об этом в разговоре с журналистами сообщил отец Андрей Соколов, настоятель храма Вознесения Господня во Владимире.

Источник: Российская газета

По его мнению, есть места, где земля хранит память о далеком прошлом. «Во Владимирской области, недалеко от Суздаля, сохранились курганы, которые местные жители называют княжескими. Говорят, что там покоятся воины и правители до крещения Руси. Старожилы утверждают, что в этих местах часто слышны странные звуки — ветер воет по-особенному, а иногда видят тени, которых быть не должно», — поделился священник.

Отец Андрей заявил, что знает случаи, когда священнослужители, пытавшиеся провести обряды над такими могилами, сталкивались с трудностями. Например, во время панихиды в безветренную погоду гасли свечи.

«Эти места не считаются “проклятыми” в прямом смысле, но требуют особого подхода. Мы не боимся, но уважаем тайну, которую эти земли хранят. Эти могилы — часть нашей истории», — добавил он.

Подобные древние захоронения можно найти по всей России — от Новгородской области до берегов Волги. Многие из них действительно связаны с дохристианскими временами, когда князья и их дружины хоронились по языческим обрядам.

Одним из крупнейших таких мемориалов является Гнездовский археологический комплекс в Смоленской области, который включает памятники эпохи Киевской Руси и расположен на обоих берегах Днепра.

Что касается упомянутого священником места, вероятно, речь идет о курганном могильнике в окрестностях села Гнездилово Суздальского района Владимирской области. Это единственный могильник в округе Суздаля, где были найдены остатки языческих погребений по обряду кремации, датируемые с начала X до рубежа X—XI вв.еков. Также на юго-восточной окраине современного Суздаля, между реками Мжарой и Каменкой, расположен Мжарский могильник, некрополь средневекового Суздаля, датируемый XI—XII вв.еками. Однако возможно, что это уже не языческие, а раннехристианские курганы.