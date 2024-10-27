Проклятие как волной смыло: почему вокруг Бермудского треугольника столько мифов

22 октября 1944 года Военно-морские силы США наткнулись на корабль, единственным живым существом на котором была собака. Судно находилось в превосходном состоянии, но на нем не было ни одной шлюпки. Еще одной мистической подробностью стали личные нетронутые вещи экипажа и бортовой журнал, последняя запись в котором датировалась 26 сентября. Загадочную историю объяснила версия о том, что на «Рубикон» налетел внезапный шторм, а команда матросов, испугавшись стихийного бедствия, экстренно эвакуировалась на шлюпках. Однако до берега никто так и не добрался.