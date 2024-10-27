Проклятие как волной смыло: почему вокруг Бермудского треугольника столько мифов

Стихия не дремлет
22 октября 1944 года Военно-морские силы США наткнулись на корабль, единственным живым существом на котором была собака. Судно находилось в превосходном состоянии, но на нем не было ни одной шлюпки. Еще одной мистической подробностью стали личные нетронутые вещи экипажа и бортовой журнал, последняя запись в котором датировалась 26 сентября. Загадочную историю объяснила версия о том, что на «Рубикон» налетел внезапный шторм, а команда матросов, испугавшись стихийного бедствия, экстренно эвакуировалась на шлюпках. Однако до берега никто так и не добрался.
Погубила случайность
5 декабря 1945 года пять бомбардировщиков ВСМС США вылетели с морской авиабазы Флориды для того, чтобы потренироваться сбрасывать бомбы. После выполнения задания группа внезапно пропала с радаров. Последней репликой командира отряда была: «Снижаемся все, когда у первого самолета останется меньше десяти галлонов». Конспирологи уверяли, что виной всему — мистика Бермудского треугольника, но на самом деле история оказалась более-менее прозаичной: командир эскадрильи плохо знал маршрут и просто спутал ориентиры. А когда топливо в баках самолетов стало заканчиваться, компания попыталась сесть на воду, но плохие погодные условия помешали им это сделать. Команда погибла.
Мистику долой
Доктор физико-математических наук и руководитель лаборатории морских течений Института океанологии Владимир Жмур отмечает, некоторые объясняют возникновение «аномалий» в Бермудском треугольнике естественными газовыми хранилищами, расположенными на дне океана:
— Обычно там находится метан, который может освободиться и, поднимаясь, расшириться до больших объемов. Такое явление может спровоцировать потопление корабля, но и это — редкость. Никакой мистики в Бермудском треугольнике нет, а у всех происшествий с «исчезновениями» судов нет свидетелей. Количество кораблекрушений в той зоне не превышает их количество в других местах. А большинство трагедий связано с резким ухудшением погоды или человеческим фактором.
Прямая речь
Михаэлис Галицкий, социолог:
— Люди стали ощущать потребность в мистификации на фоне своей обычной жизни, которая у большинства состоит из «работа» и «дом». Среди всей обыденности очень хочется переключиться на что-то, что не вписывается в нашу картину мира. И часто этим становятся такие явления, как Бермудский треугольник.