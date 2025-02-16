Проклятие гробницы Тутанхамона: как развенчали легенду о мстительном фараоне

16 февраля 1923 года британский археолог Говард Картер и его друг-финансист Джордж Герберт впервые открыли практически нетронутую гробницу 18-летнего фараона Тутанхамона в Долине Царей (Луксор, Египет). В этот же день канарейку Картера съела змея, а еще два месяца спустя Герберт скончался в Каире (Египет), предположительно, от заражения крови после укуса инфицированного комара. Пока история похожа на голливудский фильм, но давайте все же разберемся, существует ли проклятие на самом деле.
У истоков: кто придумал проклятие гробницы Тутанхамона
Все началось с того, что газеты, узнавшие о смерти Герберта, сочинили легенду о мстительном Тутанхамоне, который обрек на страшную участь всех, кто потревожит покой царей и цариц, похороненных в Долине.
Известно, что даже престижная лондонская газета Times и авторитетная газета New York World опубликовали рассуждения писательницы Мари Корелли, автора романа «Скорбь Сатаны» о том, что «самое страшное наказание ждет любого, кто осмелится проникнуть в запечатанную гробницу».
Тем временем Картер, не желающий, чтобы кто-то начал собственные исследования внутри гробницы, не стал публично опровергать очевидных домыслов. Возможно, археолог думал, что образованные люди не поверят в такие «сказки», но все сложилось иначе.
Дальнейшие смерти любых людей, даже косвенно связанных с раскопками, лишь усилили страшные слухи. Например, 15 января 1924 года стало известно, что Арчибальд Дугласа-Рейд, проводивший, по слухам, рентген мумии фараона, скончался. Тогда люди уже не сомневались, что в скором времени страшная смерть постигнет всех причастных. Однако этого не произошло, ведь мы знаем, что сам Картер умер в своей лондонской квартире 2 марта 1939 года, когда ему было 64 года. Но как же тогда объяснить череду подозрительных смертей?
Судьба или совпадение: как рационально объяснить проклятие гробницы Тутанхамона
Так как любой здравомыслящий человек сможет понять, что смерть канарейки была случайностью, перейдем сразу к Джорджу Герберту. Рассмотрев все факты, можно понять, что никакого проклятия не существует. Во-первых, Герберт был далеко не молод — на момент раскопок ему было 56 лет. В Египет он приехал в неважном состоянии, так как переживал последствия сильной автокатастрофы.
Во-вторых, не было доказано, что смерть произошла вследствии укуса инфицированного комара, а не респираторной инфекции или лихорадки, которыми пожилой, по меркам XX века, мужчина мог заразиться в Египте.
Ну и, наконец, в-третьих, если мужчина все же умер от укуса инфицированного комара, почему в этом виноват именно Тутанхамон? Даже в XXI веке аналогичные случаи имеют место быть, причем не только в экзотических странах.
Относительно рентгенолога Дугласа-Рейд существует довольно правдоподобное предположение, что мужчина регулярно подвергался рентгеновскому облучению, из-за чего заболел раком и в конечном счете и скончался.
Напомним, что ученые стали догадываться, что рентгеновское облучение провоцирует раковые заболевания только в 1930-е годы — спустя почти десятилетие после смерти «жертвы проклятия».
Масштабное исследование: что о проклятии думает научное сообщество
На протяжении многих лет проклятие Тутанхамона оставалось крайне обсуждаемым в обществе, поэтому ученые со всего мира успели провести множество исследований, объясняющих те или иные факты.
Наиболее интересным, пожалуй, стала работа доктора Марка Нельсона, которую он опубликовал в Британском медицинском журнале. Нельсон поделился, что проанализировал обстоятельства смерти каждой доказанной «жертвы» проклятия и пришел к выводу, что средняя продолжительность их жизни составляла 70 лет. Нельсон подчеркнул, что в XX веке в таком возрасте случаи смерти от сердечных приступов, кровоизлияний, рака и инфекции не были уникальны.
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