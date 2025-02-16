Проклятие гробницы Тутанхамона: как развенчали легенду о мстительном фараоне

Дальнейшие смерти любых людей, даже косвенно связанных с раскопками, лишь усилили страшные слухи. Например, 15 января 1924 года стало известно, что Арчибальд Дугласа-Рейд, проводивший, по слухам, рентген мумии фараона, скончался. Тогда люди уже не сомневались, что в скором времени страшная смерть постигнет всех причастных. Однако этого не произошло, ведь мы знаем, что сам Картер умер в своей лондонской квартире 2 марта 1939 года, когда ему было 64 года. Но как же тогда объяснить череду подозрительных смертей?