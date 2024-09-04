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«Проклятие бодрит»: зачем людей ругают во время экзамена

Во время экзаменов и различных сложных испытаний почти любой человек начинает верить в приметы. Так, кто-то кладет под пятку пятирублевую монету, надевает разные носки или заходит в аудиторию пятым и только с правой ноги.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Также близкие люди и друзья экзаменуемых желают им «ни пуха, ни пера» и говорят, что «будут держать кулачки». Но есть еще одна примета, согласно которой человека обязательно надо ругать и даже материть во время экзамена.

Рассказываем, зачем это нужно делать и как правильно ругать человека.

Откуда появилась примета ругать во время экзамена

Мистик-поэт Йейтс писал: «проклятие бодрит, благословенье — расслабляет».

Эта примета сложилась еще в стародавние времена. Наши предки говорили, что ни в коем случае ни перед каким испытанием нельзя хвалить человека. Нужно только ругать, даже используя нецензурную лексику. Люди верили, что таким образом можно обмануть злых духов, отвадить беду и спасти от сглаза.

Если ругать человека за глаза, он этого не слышит, но каким-то образом чувствует. Да и когда его вспоминают, щеки и уши начинают гореть, то есть кровь приливает не только к лицу, но и к мозгу, что благотворно влияет на умственную деятельность.

Помимо прочего, ругань — предвестник нападения. И человек начинает бороться, чтобы показать всем свои силы.

Как правильно ругать во время испытаний

Ругать человека стоит на чем свет стоит! И ругательства надо подбирать с умом. Ни в коем случае нельзя использовать слова, указывающие на интеллектуальную неполноценность экзаменуемого.

Так, ни в коем случае не называйте человека дураком, идиотом, недоумком и так далее, так как в таком случае те самые злые духи, в которых верили в народе, обретут двойную силу.

Важно также ругать эмоционально, вспоминая все плохие поступки. Во время испытания у вас появляется повод высказать о человеке все и припомнить все его «грехи», и главное, что к ссоре это не приведет — вас, наоборот, поблагодарят.

Можно приписывать человеку выражения, которые на самом деле не относятся к нему. Например, назовите экзаменуемого пьяницей или бессердечным, даже если на самом деле о нем так не думаете. Также рекомендуется вспомнить все хорошие черты экзаменуемого и придать им негативный оттенок.

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