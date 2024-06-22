Проклятая гробница древнего императора вызвала опасения у археологов

Со временем дома были снесены, чтобы освободить место для музейных экспозиций и туристических магазинов. Трое из этих семи крестьян погибли при трагических обстоятельствах. Тогда, в 1997 году, 60-летний Ван Пужжи покончил с собой после того, как столкнулся с непреодолимыми медицинскими счетами за лечение своих болезней.