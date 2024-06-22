Проклятая гробница древнего императора вызвала опасения у археологов

Пока пользователи Netflix заинтригованы новым документальным фильмом о проклятой 2200-летней гробнице в Китае, которую эксперты боятся открывать, археологи уже давно беспокоятся об опасности вскрытия все еще запечатанной гробницы первого китайского императора.
Реки ядовитой жидкой ртути, построенные в виде миниатюрной карты царства императора, являются лишь одним из многих потенциальных рисков, связанных с открытием этого самого сокровенного места — гробницы императора Цинь Шихуанди, пишет Daily Mail.
Эксперты также обеспокоены тем, что запечатанная в гробнице армия глиняных «терракотовых воинов» может быть выставлена на всеобщее обозрение, поскольку краска мгновенно облупилась и испарилась с аналогичных скульптур, захороненных рядом с гробницей императора, которой более 2200 лет.
Исследователи даже обратились к экзотическому методу сканирования, подобному рентгеновскому, — мюонной томографии, — использующей космические лучи из космоса, чтобы заглянуть в запечатанное место захоронения.
Но, естественно, ходят слухи и о проклятии, наложенном на гробницу, и, конечно же, семеро местных жителей, которые в 1974 году раскопали первых из почти 8000 захороненных глиняных воинов Цинь Шихуанди, заплатили высокую цену за свое открытие.
«Тайны терракотовых воинов», по сообщениям, были просмотрены 6,8 миллиона раз, поднявшись на этой неделе на 4-е место в списке «Самых просматриваемых» стримеров с тех пор, как 12 июня на Netflix дебютировал часовой и 17-минутный документальный фильм, отмечает Daily Mail.
В фильме британского режиссера Джеймса Товелла «Потрясающий документальный фильм» рассказывается о жизни, смерти и археологическом наследии первого китайского императора Цинь Шихуанди (259−210 гг. до н.э.), которому удалось завоевать и объединить весь Китай в 221 году до нашей эры.
Но находка терракотовых солдат императора Цинь Шихуанди, вылепленных для того, чтобы служить его армии в загробной жизни, оказалась менее успешной для семи человек, обнаруживших первых известных терракотовых воинов династии Цинь, отмечает Daily Mail. Эти жители крестьянской общины недалеко от города Сиань нашли глиняную голову воина, когда копали новый колодец во время разрушительной засухи 1974 года.
С того момента, как эта глиняная голова, похожая на глиняную посуду, и несколько бронзовых наконечников стрел, найденных вместе с ней, были впервые обнародованы, последовало всеобщее возмущение. Вскоре сельскохозяйственные угодья деревни были конфискованы правительством из-за их археологической и исторической ценности.
Со временем дома были снесены, чтобы освободить место для музейных экспозиций и туристических магазинов. Трое из этих семи крестьян погибли при трагических обстоятельствах. Тогда, в 1997 году, 60-летний Ван Пужжи покончил с собой после того, как столкнулся с непреодолимыми медицинскими счетами за лечение своих болезней.
Еще два крестьянина, Ян Вэньхай и Ян Яньсинь, умерли в возрасте около 50 лет, так же без гроша в кармане и не имея возможности самостоятельно оплачивать медицинское обслуживание.
Остальные годами зарабатывали меньше нескольких долларов в день, подписывая книги для туристов в официальных сувенирных лавках Мавзолея Первого императора Цинь.
Один из выживших крестьян, Ян Чжифа, был настолько возмущен таким обращением с ним, что не ходил смотреть восстановленную армию скульптур до 1995 года, рассказал он China Daily.
Хотя обнаружение гробницы остается одной из величайших археологических находок 20-го века, попытки проникнуть в гробницу глубже натолкнулись на серьезные препятствия, пишет Daily Mail.
Анализ почвы вокруг этого места выявил содержание ртути в 100 раз выше нормы, что подтверждает миф о том, что реки и озера династии Цинь, изобилующие этим веществом, были созданы специально для его могилы как часть гигантской карты Китая.
«Каждый раз, когда мы что-то обнаруживаем, мы проводим тщательную оценку рисков», — рассказывает Мин Так Тед Хуэй, доцент кафедры классического и средневекового китая Оксфордского университета DailyMail.com ранее в июне этого года.
«Но если мы посмотрим на тенденцию, я могу сказать, что, похоже, у нас на самом деле больше возможностей сделать это», — говорит исследователь, который фигурирует в новом документе Netflix.
Он добавил, что, хотя усовершенствованные технологии облегчают исследователям проведение осторожных раскопок, гробницы в Сиане, в которых может находиться один из наследников императора, принц Гао, могут столкнуться с дополнительной проблемой — ловушками.
О существовании этих ловушек было рассказано в труде древнего историка Сыма Цяня, который писал около 85 года до нашей эры.
По словам Сыма Цяня (145−86 гг. до н.э.), официального историка династии Хань, комплекс императорского некрополя состоял из «дворцов и живописных башен для сотни чиновников», которые тщательно охранялись.
Сама подземная гробница Цинь «была наполнена редкими артефактами и удивительными сокровищами», — писал этот ханьский историк, и, чтобы сохранить эти сокровища, «мастерам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, готовые стрелять в любого, кто войдет в гробницу».
Доцент Минг Так Тед Хуэй из Оксфордского университета выразил уверенность, что археологи однажды раскроют самые сокровенные тайны гробницы, и он рад видеть, что интерес к ней растет.
«В то время, когда мы серьезно сомневаемся в истине», «героями» этой истории, по его словам, являются люди, которые отдали свои жизни в настоящем, чтобы лучше понять прошлое. В ней вы найдете общие интересы или общие тайны", — сказал он.