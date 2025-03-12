Прокачать харизму. Как улучшить качество своих публичных выступлений

Наблюдайте за спикерами, чтобы найти свой стиль
Как пишет «Лайфхакер», блестящих ораторов обычно отличает их уникальный стиль. Выступление может быть логичным, четким, формально правильным, но скучным, потому что многое решает харизма. Развить ее помогает насмотренность.
Выступления можно смотреть в записях, но лучше всего наблюдать за спикерами вживую, из зала.
Нужно четкое руководство к действию
Любая аудитория всегда стремится научиться чему-то сразу. Вдохновить людей — это важно, но будет еще лучше, если вы покажете, как применять ваш материал в жизни. В связи с этим к выступлению нужно подготовить не только теоретический материал, но и советы, как использовать то, о чем вы говорите.
Не откладывайте ответы на вопросы аудитории
Если вас спросили о чем-то в середине выступления, это хороший знак. Вопросы говорят о том, что вас слушают. Используйте это. А если вы ответили на заданный вопрос в предыдущем слайде презентации, вернитесь к нему.
Хорошее выступление похоже на обсуждение, поэтому не упускайте шанас пообщаться с аудиторией.
Задавайте вопросы, на которые не знаете ответа
Если оратор задает вопросы, чтобы вовлечь слушателей в обсуждение, они могут воспринять это как принуждение. Лучше же задать вопрос, на который слушатели не смогут ответить, а потом скажите, что и у вас нет ответа.
То, что вы чего-то не знаете, но хотите узнать, сделает вас более человечным, позволит сблизиться с публикой и при этом заставит людей более внимательно вас слушать.
Добавьте в рацион белок
Тирозин — аминокислота, содержащаяся в белке, — улучшает когнитивные способности и настроение. Поэтому перед выступлением нужно есть продукты, богатые белком. Причем заранее — от стресса вы можете напрочь забыть о еде.
Сожгите немного кортизола
Когда мы нервничаем, надпочечники запускают производство кортизола. Этот гормон мешает человеку проявлять творческие способности и работать со сложной информацией.
Снизить уровень кортизола и успокоиться помогут дыхательные упражнения. Найдите спокойное место, сядьте с прямой спиной, расслабьтесь и сосредоточьтесь на дыхании на 5−10 минут. Делайте глубокие вдохи и выдохи. Можете считать про себя: вдыхайте на пять счетов и выдыхайте на такое же количество. Нужно постараться полностью сконцентрироваться на этом, ни о чем не думая. Чтобы перед выступлением сделать это было проще, потренируйтесь заранее. Можно опробовать и другие дыхательные упражнения.
Создайте два запасных плана
Чаще всего волноваться нас заставляют вопросы «Что, если?..». Например, что, если презентация провалится? Нужно подумать, какие у вас два самых больших страха, и продумать запасной план. Он поможет выступить лучше, даже если то, чего вы боитесь, не случится.
Замените суеверия полезными привычками
Суеверия и талисманы стоит заменить делами, которые помогут успокоиться. Например, можно походить по комнате, в которой вы будете выступать, и найти лучшие точки обзора. Проверьте микрофон, просмотрите еще раз презентацию.
Нужно выбрать несколько полезных приемов и привыкнуть применять их перед каждым выступлением. Знакомые действия помогут стать увереннее.
Установите дополнительную цель
Чаще всего люди, понимая, что их речь не производит должного эффекта, либо начинают слишком сильно стараться, либо просто сдаются. Лучше пойти другим путем.
Так, если вы пытаетесь наладить контакт с аудиторией, но чувствуете, что не получается, подумайте, что еще вы можете получить от выступления. Запасная цель поможет вам сохранить позитивный настрой и остаться собранным.
Поделитесь эмоциональной историей
Зачастую ораторы приводят примеры из своей жизни, но это не всегда впечатляет слушателей. Например, если история провала рассказана только для того, чтобы показать, как далеко продвинулся спикер, это не поможет наладить контакт с аудиторией. Поэтому лучше поделиться историей, которая заставит вас проявить эмоции. Например, если вам было грустно, покажите это, если вы кричали, расскажите обо всем на повышенных тонах.
Когда вы проявите неподдельные чувства, сразу возникнет контакт с аудиторией, который сохранится надолго. Такое выступление всегда запоминается.
Сделайте паузу на 10 секунд
Если вы остановитесь на 2 секунды, аудитория подумает, что вы потеряли мысль. После паузы в 5 секунд публика решит, что вы остановились специально. А если вы помолчите 10 секунд, голову поднимут даже те, кто во время вашего выступления сидел в телефоне, — им захочется посмотреть, в чем дело.
Когда вы заговорите снова, все решат, что ваша пауза была намеренной и что вы уверенный в себе рассказчик. Неопытный спикер боится пустоты. Только опытный оратор чувствует себя спокойно во время тишины.
Поделитесь удивительным фактом
Нужно найти удивительный факт или необычную аналогию по теме доклада и поделиться этим с аудиторией. Люди любят удивляться. Если вы впечатлите их, они запомнят ваше выступление и расскажут о нем друзьям.
Стремитесь помочь своей аудитории
Часто ораторы хотят получить от выступления немедленную выгоду (например, увеличить число клиентов). Если вы будете думать о нем таким образом, вы повысите давление и без того стрессовой ситуации. Поэтому лучше стремиться к тому, чтобы ваши слова были полезны слушателям.
Когда вы помогаете людям, вы автоматически получаете выгоду в виде преданных слушателей и новых клиентов.
Не оправдывайтесь
Нередко спикеры начинают свою речь с оправданий. Например, спикер может сказать: «Я не очень хорош в презентациях». Однако это не добавит вам баллов. Слушатели вместо сочувствия они могут подумать: «Если ты ничего не знаешь, зачем тратишь мое время?». Поэтому просмотрите свою речь и вычеркните оправдания и извинения.
Заканчивайте подготовку до выступления
Если вы стоите перед людьми, время для подготовки уже прошло. Не стоит в этот момент проверять технику. Это нужно сделать заранее. Если за техническую сторону отвечают другие специалисты, заблаговременно узнайте у них, что делать, если что-то пойдет не так.
Если во время вашей речи что-то все же сломалось, постарайтесь выглядеть уверенно, пока решаете проблему или пока вам налаживают оборудование.
Не перегружайте слайды
Размер шрифта должен быть в два раза больше среднего возраста вашей аудитории. Это может означать, например, что вам нужно сделать текст размером 60−80 пунктов. Если при этом на слайде помещаются не все слова, значит текст надо сократить.
Не читайте слайды
Аудитория должна скользить взглядом по презентации. Если слушателям придется читать текст, вы потеряете их внимание. А если вы сами будете читать слайды, вы и вовсе упустите аудиторию. Пусть слайды делают акценты на ваших словах, а не повторяют их.
Завоюйте внимание
Постарайтесь максимально завладеть вниманием аудитории. Тогда вам даже не придется просить отключить телефоны. Если вы будете интересно говорить, никому и в голову не придет залезть в соцсети. Публика не обязана слушать спикера, это он должен заставить ее слушать.
Всегда повторяйте вопросы аудитории
Микрофон далеко не всегда есть у людей из зала. Так что, если вам задали вопрос, повторите его для аудитории, прежде чем начать отвечать.
Это поможет всем слушателям понять, о чем идет речь и даст вам время, чтобы продумать ответ.
Повторяйте ключевые пункты
Структура должна быть такой, чтобы вы могли периодически повторять главные тезисы. Например, можно что-то объяснить, привести примеры, как можно применить эту информацию в жизни, и закончить описанием конкретных действий.
Никто не сможет запомнить абсолютно все, поэтому чем чаще вы повторяете ключевые пункты, тем больше шансов, что люди потом будут это использовать в жизни.
Будьте кратки
Если вам дали полчаса, используйте 25 минут. Если организаторы отвели на вашу речь 60 минут, говорите 50 минут. Уважайте время своей аудитории и заканчивайте раньше. Остаток времени можно потратить на ответы на вопросы слушателей. Если времени не хватает, предложите людям встретиться после презентации.
Не стоит затягивать выступление. Это может оставить у аудитории неприятный осадок.
К слову, 5 марта 1946 года мир впервые услышал словосочетание «железный занавес». Его произнес бывший премьер-министр Великобритании во время своей знаменитой речи в Вестминстерском колледже в городе Фултон, штат Миссури, в США. Ранее мы рассказывали, что в ней было особенного и как она повлияла на обстановку в мире.