Прокачать харизму. Как улучшить качество своих публичных выступлений

Зачастую ораторы приводят примеры из своей жизни, но это не всегда впечатляет слушателей. Например, если история провала рассказана только для того, чтобы показать, как далеко продвинулся спикер, это не поможет наладить контакт с аудиторией. Поэтому лучше поделиться историей, которая заставит вас проявить эмоции. Например, если вам было грустно, покажите это, если вы кричали, расскажите обо всем на повышенных тонах.

Когда вы проявите неподдельные чувства, сразу возникнет контакт с аудиторией, который сохранится надолго. Такое выступление всегда запоминается.