Производство пармской ветчины оказалось под угрозой. Что случилось

Из-за изменений климата и распространения опасных вирусов мир может лишиться пармской ветчины, одного из самых известных итальянских деликатесов. Об этом сообщает CNN.
Пармская ветчина изготавливается исключительно в регионе Эмилия-Романья на севере Италии. Для нее используют мясо местных свиней. Окорока проходят длительный процесс засолки и выдержки на свежем воздухе.
Ежегодно в Парму приезжают десятки тысяч туристов, чтобы попробовать ветчину и другие местные деликатесы. Прибыль туристической отрасли составляет значительную часть доходов региона.
Однако из-за глобального потепления производство пармской ветчины становится все труднее. Владелец фабрики Стефано Боркини рассказал, что ночи в регионе стали на 1−2 °C теплее, чем 15 лет назад, из-за чего в помещениях пришлось установить кондиционеры для поддержания нужной температуры. Это делает производство ветчины намного дороже.
Еще большую угрозу представляет африканская чума свиней. Вирус не передается воздушно-капельным путем, но легко переносится на обуви или одежде. Заболевших животных приходится усыплять, поскольку, по словам фермера Альберто Каваньини, в противном случае 95% животных умирают мучительной смертью.
Фермеры вынуждены избавляться от зараженных животных, чтобы остановить распространение вируса. Это привело к сокращению производства пармской ветчины на 8% и к росту цен на сырье. Кроме того, несколько стран, включая Китай и Японию, полностью закрыли свои рынки для итальянской свинины. Годовой оборот итальянской свиноводческой отрасли составляет $9 млрд, из которых $2 млрд мог бы обеспечить экспорт, но из-за кризиса эти показатели недостижимы.
Африканская чума свиней (Pestis africana suum) — инфекционная болезнь, которая вызывается вирусом, поражающим 100% животных всех возрастов. Источником возбудителя являются больные и переболевшие свиньи. Вакцины и методов лечения не существует. Почти все свинопоголовье, зараженное африканской чумой, погибает.
Ранее доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в интервью РБК Life рассказал, как изменения климата влияют на распространение вирусов. По его словам, одним из основных разносчиков вирусов являются комары, которые с глобальным потеплением все чаще встречаются в северных широтах. В 2022 году это привело к вспышкам конго-крымской лихорадки в Ставрополье, Волгоградской и Ростовской областях.
Другим опасным вирусом является птичий грипп. С начала октября 2021 года высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1 вызвал массовую гибель птиц и животных по всему миру. По данным ученых, количество погибших особей достигло 280 млн, что стало самой большой внезапной потерей популяции диких птиц за последние десятилетия. Накануне стало известно о первом заболевшем птичьим гриппом — им оказался подросток из Канады. До болезни он контактировал с собаками, кошками и рептилиями.