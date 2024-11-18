Производство пармской ветчины оказалось под угрозой. Что случилось

Фермеры вынуждены избавляться от зараженных животных, чтобы остановить распространение вируса. Это привело к сокращению производства пармской ветчины на 8% и к росту цен на сырье. Кроме того, несколько стран, включая Китай и Японию, полностью закрыли свои рынки для итальянской свинины. Годовой оборот итальянской свиноводческой отрасли составляет $9 млрд, из которых $2 млрд мог бы обеспечить экспорт, но из-за кризиса эти показатели недостижимы.