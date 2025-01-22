Производство без синтетики. Названы самые органические регионы России

Как сообщается на сайте Российской системы качества, там зафиксировали 21 сертифицированного производителя органической продукции. За год в регионе прибавилось 7 таких организаций. На второе место поднялась Белгородская область. Там количество производителей-органиков выросло с 3 до 16. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (12 производителей).
Также в топ-5 вошли Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (по 11 производителей) и Новосибирская область (10 производителей).
Шестое место разделили Ярославская область, Калужская область (по 8 компаний), седьмое — Татарстан и Тульская область (по 7), восьмое — Мордовия, Алтайский и Пермский края, Адыгея (по 6). На девятой строчке расположились Ставропольский край, Пензенская, Ростовская, Самарская области, Севастополь и Крым (по 4). Десятку лидеров замыкают Липецкая область, Санкт-Петербург, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия (по 3).
Далее следуют Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская, Ивановская, Иркутская, Новгородская, Ульяновская, Тверская области, Республика Алтай (по 2).
12 место разделили Красноярский, Хабаровский края, Костромская, Нижегородская, Томская, Калининградская, Рязанская, Костромская, Нижегородская, Омская, Орловская, Смоленская, Свердловская, Ленинградская, Курганская, Амурская, Сахалинская области, Чувашская Республика, Волгоградская область, Республика Хакасия, Карачаево-Черкесская Республика. Там по одному сертифицированному производителю.
Также эксперты рассказали, что по итогам 2024 года на органической карте России после сертификации появилось сразу 8 новых органических регионов. Речь идет о Республике Алтай, Курганской, Амурской, Сахалинской, Волгоградской областях, Чувашской Республике, Республике Хакасии и Карачаево-Черкесской Республике.
Рывок в прошлом году сделали Тульская область и Пермский край. Там зарегистрировали 5 и 4 новых производителя соответственно.
Те, кто стараются есть органические продукты, зачастую добавляют в свой рацион овощи, и не зря. Вместе с тем стоит учитывать способ их приготовления. Для некоторых полезнее термически обработанные овощи полезнее сырых.