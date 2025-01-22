Производство без синтетики. Названы самые органические регионы России

Как сообщается на сайте Российской системы качества, там зафиксировали 21 сертифицированного производителя органической продукции. За год в регионе прибавилось 7 таких организаций. На второе место поднялась Белгородская область. Там количество производителей-органиков выросло с 3 до 16. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (12 производителей).