Производственный календарь на 2025 год. Все рабочие и выходные дни

Выходные и нерабочие дни в 2025 году по месяцам
Как следует из постановления, в 2025-м сотрудников, которые работают по пятидневному графику, ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней [1]. Високосный 2024-й включал на один трудовой день больше.
План для сотрудников, которые работают пять дней в неделю с двумя выходными (суббота и воскресенье).
Январь
- 31 день;
- 17 рабочих;
- 14 выходных и праздничных.
Традиционно россиян ждут длинные новогодние выходные. В 2025-м они продлятся с 1 по 8 января включительно. Первая рабочая неделя будет состоять всего из двух дней: 9 и 10 января.
Февраль
- 28 дней;
- 20 рабочих;
- 8 выходных и праздничных.
Праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье. Так как это выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.
Март
- 31 день;
- 21 рабочий;
- 10 выходных и праздничных.
Международный женский день в 2025 году придется на субботу. Так как при пятидневной рабочей неделе это выходной, его перенесут на пятницу, 13 июня. Накануне 8 Марта ожидается сокращенный день: российские работники будут трудиться на час меньше обычного.
Апрель
- 30 дней;
- 22 рабочих;
- 8 выходных.
Среда, 30 апреля, — укороченный рабочий день. Затем последуют майские выходные.
Май
- 31 день;
- 18 рабочих;
- 13 выходных и праздничных.
Россиян ждут четыре выходных подряд в честь Дня весны и труда. Первомайские выходные продлятся с 1 по 4 мая (с четверга по воскресенье).
Также четыре дня подряд будут отдыхать в честь Дня Победы, с 8 по 11 мая (с четверга по воскресенье).
Июнь
- 30 дней;
- 19 рабочих;
- 11 выходных и праздничных.
Накануне Дня России, в среду, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся четыре дня подряд — с 12 по 15 июня (с четверга по воскресенье).
Июль
- 31 день;
- 23 рабочих;
- 8 выходных.
Наряду с октябрем месяц станет самым продолжительным по числу трудовых дней. С финансовой точки зрения в июле 2025-го будет выгодно брать отпуск.
Август
- 31 день;
- 21 рабочий;
- 10 выходных.
В августе 2025 года нет нерабочих праздничных дней.
Сентябрь
- 30 дней;
- 22 рабочих;
- 8 выходных.
В сентябре нет общих для субъектов праздников.
Октябрь
- 31 день;
- 23 рабочих;
- 8 выходных.
В октябре 2025-го (как и в июле) больше всего рабочих дней в году. В этот месяц выгодно брать отпуск.
Ноябрь
- 30 дней;
- 19 рабочих;
- 11 выходных и праздничных.
Суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день накануне Дня народного единства. С 27 октября по 1 ноября — единственная шестидневная рабочая неделя в 2025-м для тех, кто работает по пятидневному графику. Далее последуют три выходных: 2, 3 и 4 ноября.
Декабрь
- 31 день;
- 22 рабочих;
- 9 выходных и праздничных.
Последним рабочим днем в декабре 2025-го станет вторник, 30 декабря. 31 декабря — нерабочий день.
Как будут оплачиваться праздники
Независимо от того, сколько рабочих и праздничных дней в том или ином месяце, сотруднику обязаны выплатить зарплату в полном объеме. То есть оплата труда сотрудников остается неизменной, даже если количество трудовых дней меньше или больше, чем в других месяцах.
Труд в выходные и праздничные дни должен вознаграждаться по тарифу не ниже двойной ставки. В качестве альтернативы (по согласованию с работником) предоставляется возможность отгула в любой другой день [2].
Глава 19 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает нормы предоставления отпусков, в соответствии с которыми каждый сотрудник имеет право на основной оплачиваемый отпуск. При этом сохраняются как размер средней заработной платы, так и занимаемая должность работника. Обычно основной отпуск длится 28 календарных дней и включает в себя выходные дни — субботы и воскресенья [3].
Как правило, использовать отпуск, который совпадает с праздничными выходными, может оказаться невыгодным решением. Согласно ТК, такие праздничные дни не учитываются при расчете отпускных и не подлежат оплате. Это значит, что отпуск, который проходит в период государственных праздников, продлится дольше, но отпускных насчитают меньше.
В 2025 году июль и октябрь будут самыми длинными по количеству рабочих дней месяцами: 23 из 31 дня месяца будут рабочими. Если вы планируете увеличить размер отпускных, стоит рассмотреть возможность взять отпуск именно в эти периоды. Но самыми невыгодными станут январь, май, июнь и ноябрь.
Перенос выходных дней в 2025 году
- 4 января (суббота) перенесут на 2 мая (пятница);
- 5 января (воскресенье) — на 31 декабря (среда);
- 23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг);
- 8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница);
- 1 ноября (суббота) — на 3 ноября (понедельник).
В ведомстве разъяснили, что изменения в производственном календаре позволят россиянам более эффективно использовать свободное время и увеличить его продолжительность.
Сокращенные рабочие дни в 2025 году
- 7 марта, пятница (в преддверии Международного женского дня);
- 30 апреля, среда (перед Праздником весны и труда);
- 11 июня, среда (перед Днем России);
- 1 ноября, суббота (перед Днем народного единства).
В сокращенный день накануне праздников продолжительность работы уменьшается на час.
Региональные производственные календари
В ряде регионов производственный календарь включает выходные, которых нет в других субъектах. Решение принимается и утверждается на уровне местных властей. Как правило, в список дополнительных выходных входят:
Курбан-байрам (пятница, 6 июня в 2025-м) и Ураза-байрам (планируется в воскресенье и понедельник,
Радоница (вторник, 29 апреля в 2025-м). День поминовения усопших — выходной для нескольких субъектов РФ. Например, Саратовской и Пензенской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи;
День рождения Будды Шакьямуни. Национальный праздник в Калмыкии, который в 2024-м отмечали 16 мая. Дата в 2025 году еще не установлена. Как правило, она приходится на 15-й лунный день четвертого месяца буддийского календаря;
Уастырджи (или Джеоргуыба) с 2018 года официально признан национальным праздником и выходным днем в ноябре в Северной Осетии. В 2024 году будет отмечаться 18 ноября [5]. Традиционный для осетин праздник в честь божества Уастырджи начинается за неделю до последней полной недели ноября, и, как правило, праздничный понедельник объявляют в республике выходным;
День Республики. Дата зависит от субъекта Российской Федерации.