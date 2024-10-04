Производственный календарь на 2025 год. Все рабочие и выходные дни

Независимо от того, сколько рабочих и праздничных дней в том или ином месяце, сотруднику обязаны выплатить зарплату в полном объеме. То есть оплата труда сотрудников остается неизменной, даже если количество трудовых дней меньше или больше, чем в других месяцах.