Производительность труда. Обозначены контуры нового федпроекта

«С одной стороны, необходимо переходить все больше от точечной работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениями, поэтому мы создаем центры компетенции в ключевых отраслях. И отдельно будем заниматься сферами, где у нас производительность труда в последнее время росла не так быстро. Это и туризм, это и строительство, это и транспорт, и логистика, и ряд других направлений. Что важно, нам за последние полгода удалось существенно вернуть в повестку отраслевые ведомства. Коллеги тоже понимают, что только через производительность можно решить множество вопросов и ускорить экономическое развитие», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Вовлечь в работу предлагается и государственные компании со всей цепочкой кооперации посредством создания корпоративных центров компетенций.