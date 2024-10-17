Производительность труда. Обозначены контуры нового федпроекта

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что нацпроект «Производительность труда» внес большой вклад в развитие экономики.
«Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение — что эта идеология пошла в массы и вышла за пределы сектора производственных предприятий, она ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу», — констатировал Орешкин.
По его мнению, повышение производительности труда — единственный способ сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг. «Вопросы производительности труда должны быть первостепенными, и каждый менеджер должен это понять, потому что именно от этого во многом зависит конечный результат», — резюмировал Орешкин.
Мероприятия национального проекта по производительности труда будут продолжены и расширены в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ранее президент поручил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальную сферу.
«С одной стороны, необходимо переходить все больше от точечной работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениями, поэтому мы создаем центры компетенции в ключевых отраслях. И отдельно будем заниматься сферами, где у нас производительность труда в последнее время росла не так быстро. Это и туризм, это и строительство, это и транспорт, и логистика, и ряд других направлений. Что важно, нам за последние полгода удалось существенно вернуть в повестку отраслевые ведомства. Коллеги тоже понимают, что только через производительность можно решить множество вопросов и ускорить экономическое развитие», — сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Вовлечь в работу предлагается и государственные компании со всей цепочкой кооперации посредством создания корпоративных центров компетенций.
Кроме того, по поручению президента федеральный проект охватит всю социальную сферу мероприятиями по повышению производительности труда.
«Государственный подход к повышению производительности труда в Ленинградской области принес неожиданные результаты. Были сомнения, ведь в большинстве случаев как раз бизнес показывает лучшие практики конкурентоспособности и адаптации к новым условиям. Но экономический эффект проекта “Производительность труда” в Ленобласти для предприятий только по пилотным потокам составил более 1 млрд рублей, для региона каждый вложенный рубль принес три рубля налогов. Но важны не только экономические эффекты. Важны люди, сложившиеся эффективные команды, готовые адаптироваться к изменениям. В Ленинградской области проект уже шагнул из бизнеса в учреждения социальной сферы и будет развиваться», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Генеральный директор ФЦК Николай Соломон обратил внимание участников форума на то, что бережливое производство помогает компаниям преодолеть ситуацию на рынке труда. Он привел в качестве примера работу экспертов ФЦК на одном из фармацевтических предприятий, где с помощью бережливых инструментов удалось в два раза увеличить выработку лекарств и одновременно высвободить 10% сотрудников, которых компания перевела на другие производственные участки.
«В первую очередь наша задача — зажечь в людях интерес, желание задуматься над тем, насколько неэффективны их рабочие процессы. Бережливое производство создает условия для того, чтобы человек на своем рабочем месте имел возможность проявить себя как личность», — подчеркнул Соломон.
Наработанные отраслевые практики предлагается использовать для снижения административной нагрузки на бизнес, устранив при этом регуляторные ограничения роста производительности труда.
Максим Решетников призвал бизнес к участию в процессах стыковки кадров из колледжей и вузов с потребностями своих предприятий.