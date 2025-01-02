Производители назвали любимые вкусы соков у россиян на Новый год

Она отметила, что главным правилом праздничного стола является умеренность, в том числе и в напитках. «Соки, изготовленные из фруктов и овощей, безусловно, станут гармоничным дополнением вашего праздничного ужина и помогут встретить Новый год полезно и вкусно», — подчеркнула Хомич.