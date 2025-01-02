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Производители назвали любимые вкусы соков у россиян на Новый год

Наибольшей популярностью пользуются томатный, яблочный, апельсиновый и мультифруктовый соки, сообщила вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич.

Источник: Freepik

«Традиционно у россиян наибольшей популярностью пользуются томатный, яблочный, апельсиновый и мультифруктовый соки. Новый год не — исключение», — рассказала Хомич.

Она отметила, что главным правилом праздничного стола является умеренность, в том числе и в напитках. «Соки, изготовленные из фруктов и овощей, безусловно, станут гармоничным дополнением вашего праздничного ужина и помогут встретить Новый год полезно и вкусно», — подчеркнула Хомич.

Эксперт напомнила, что сок — жидкий пищевой продукт, который не совсем подходит для утоления жажды.

«Соки имеют высокую пищевую плотность, они содержат природные сахары, органические кислоты, витамины, минеральные вещества», — сказала она.